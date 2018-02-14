Названы лучшие и худшие регионы России по качеству жизни

Специалисты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» опубликовали список лучших и худших регионов России по качеству жизни.

При расчете проводился анализ 72 показателей, объединенных в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе.

Например, уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия; безопасность; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и другие.

Лидерами рейтинга вновь стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка возглавляет рейтинг уже в течение многих лет и, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится.

Замыкают список Республика Тыва и Республика Ингушетия (84 и 85 место соответственно).