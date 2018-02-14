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Названы лучшие и худшие регионы России по качеству жизни

12:24 14.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Специалисты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» опубликовали список лучших и худших регионов России по качеству жизни. 

При расчете проводился анализ 72 показателей, объединенных в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе.

Например, уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия; безопасность; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и другие.

Лидерами рейтинга вновь стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка возглавляет рейтинг уже в течение многих лет и, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится.

Замыкают список Республика Тыва и Республика Ингушетия (84 и 85 место соответственно).

Темы: Россия, Рейтинги
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 18:12
Гость: Кот Мурр

Лидерами рейтинга вновь стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.(С)
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ТЮ!Это все и без рейтингов всегда знали!Очередное "освоение бюджета" на прикупку виноградников в Тоскане?
14.02.2018, 15:22
Гость: Патриот России

\ Одежда простая.
Удобства во дворе...
14.02.2018, 14:59
Гость: Евгений В

Был в Туве, им можно позавидовать. Живут, как 100 лет тому назад без всяких особых потрясений, живут по своим древним законам, питаются здоровой пищей, учатся, многие имеют красноярское высшее образования, экологии можно позавидовать. Да, по сравнению с остальной Россией, внешне живут бедновато. Меньше личного автомобильного транспорта, но кони есть. Отары овец, ограничена продажа крепких напитков, шампанское свободно. Одежда простая.
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