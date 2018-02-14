Песков призвал СМИ не верить данным о гибели россиян в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал СМИ не руководствоваться ошибочной информацией о якобы гибели россиян в Сирии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Призываем все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, даже не быть в плену у искаженных данных», — сказал Песков.

Его также спросили, не планируется ли объявить траур по погибшим в Сирии россиянам.

«Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?», — задал встречный вопрос Песков. По его словам, ему ничего не известно о погибших.

Ранее сообщалось, что США ударили по правительственным силам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Различные источники сообщают, что при ударе погибли от десятков до сотен россиян, работавших в частной военной компании. Родственники и знакомые подтвердили гибель только четверых россиян. Официально ни Минобороны, ни МИД России о потерях не сообщали.