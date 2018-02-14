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Песков призвал СМИ не верить данным о гибели россиян в Сирии

14:40 14.02.2018
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал СМИ не руководствоваться ошибочной информацией о якобы гибели россиян в Сирии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Призываем все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, даже не быть в плену у искаженных данных», — сказал Песков.

Его также спросили, не планируется ли объявить траур по погибшим в Сирии россиянам.

«Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?», — задал встречный вопрос Песков. По его словам, ему ничего не известно о погибших.

Ранее сообщалось, что США ударили по правительственным силам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Различные источники сообщают, что при ударе погибли от десятков до сотен россиян, работавших в частной военной компании. Родственники и знакомые подтвердили гибель только четверых россиян. Официально ни Минобороны, ни МИД России о потерях не сообщали.

Темы: Россия, Сирия, Отношения России и США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 18:40
Гость: ивк

Реальное число погибших у "Вагнера" - 4 или 5 человек. Иначе бы весь интернет был забит фотографиям и видео с сотнями трупов вагнеровцев. Тролли уже пытались уже выдать известную фотографию разгромленной украинской бригады в Зеленополье за сирийскую съемку, но обломались. Так что "сотни погибших вагнеровцев" - это тупой фейк.
И для справки сочинителям фейков - в ЧВК нет рот по 200 с лишним человек (это не мотострелковая дивизия времен II мировой войны). Структура ЧВК вообще другая, подразделения мелкие.
14.02.2018, 18:37
Гость: Время Ч.

А вы предпочитаете верить желтушным сайтам?
14.02.2018, 18:36
Гость: Время Ч.

Киношки их моментом вскрываются насчет фейковости, а так им просто нечего снимать было, информвойну продолжают вести. То что данные о погибших разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен говорит только об фейковости новости. Кто-то запустил эту лажу в инет, а тролли и рады подхватить.
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