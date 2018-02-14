Сурков посчитал наступление матриархата на Западе сигналом о его закате

Помощник президента России Владислав Сурков в статье для «Русского пионера» рассказал, что в Европе и США начинается матриархат, который свидетельствует об очередном закате.

«Главами правительств, министрами, мэрами в очень влиятельных странах все чаще становятся женщины. Все больше женщин-предпринимателей, женщин-администраторов, женщин, чем-то и кем-то руководящих», — пишет Сурков.

По его мнению, о приходе матриархата также свидетельствуют кампания против домогательств, голливудские блокбастеры, возвышающие женщину, и даже исследования ученых о скором вымирании мужчин.

«Существует не афишируемая (времена не те!), но достаточно широко распространенная гипотеза, будто возвышение женщин... есть симптом упадка. Трудно судить, насколько данная гипотеза неверна. Она вроде бы легко опровергается. Ее сторонники, впрочем, упрямы и, как им кажется, располагают доводами и примерами», — подчеркивает автор.

Сурков также приводит примеры из мировой истории, когда наступление матриархата свидетельствовало об упадке. В эту категорию он отнес падение Спарты, крушение Дома Валуа во Франции, удар по российскому абсолютизму в 18 веке в России.

«Усиление женского влияния, разумеется, не причина, а именно симптом, манифестация декаданса. <...> Политические системы призывают женщин, когда выдыхаются после бурного роста и достигают в своем развитии поздней, терминальной стадии», — указывает Сурков.

Он также пишет, что никто, кроме женщин, не хочет брать власть без понимания, что в ней пошло не так.

«И вот джентльмены великодушно уступают подругам брексит, миграционный кризис, застрявшие социальные лифты, надувную экономику, пузырящиеся рынки, замерший медианный доход, непролазную многополярность, безлимитную милитаризацию», — добавляет автор.

Сурков делает вывод, что женщинам в итоге достается старый мир, в то время как мужчины создают мир новый, власть в котором вновь перейдет к ним.

«То же происходит и в планетарном масштабе. Человечество в затруднении. Матери на хозяйстве. Но отцы вернутся с новым миром, с новыми игрушками для всех», — отмечает он.

Что касается России, то Сурков пишет, что «отечество наше пока что затронуто феминизмом совсем незначительно». По его словам, «мы опять то ли отстаем от всех, то ли, наоборот, всех опережаем».