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Путин подал идею проекта по профориентации для школьников

19:51 14.02.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин выступил с инициативой проекта, направленного на помощь подросткам в выборе профессии.

«У меня есть мысль - создать еще один проект для совсем молодых наших граждан, для учеников от 6 до 10-го класса, «Билет в будущее» можно его назвать», - цитирует главу государства ТАСС.

По замыслу Путина, проект будет состоять из трех этапов. На первом у подростков будет возможность заявить о своем интересе к тем или иным профессиям посредством интернета. Второй этап предусматривает участие школьников в работе в центрах компетенции. На третьем – они будут получать гранты, которые помогут овладеть навыками будущей профессии в компаниях и учреждениях.

По словам президента, уже на первом этапе в данном проекте смогут принять участие порядка 100 тысяч школьников. «Мы посчитали, это будет стоить примерно 1 млрд рублей в год, мы эти деньги найдем», - добавил он.

Путин выразил уверенность в том, что участие в такой программе будет интересно и специалистам любых профессий. Он отметил, что каждый профессионал заинтересован в том, чтобы его дело было продолжено и получило развитие.

Темы: Россия, Российские школьники, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.02.2018, 06:14
Гость: Трезвый

Что а остальным миллионам школьников идти в рабы "эффективным менеджерам" сосущих кровь трудящихся? Весна и у президента появилось весеннее настроение и он решил развеселить публику подобной шуткой.На основе этого предложения скрывается желание уже с детского возраста готовить касту избранных себе на замену.Неужели в стране не хватает опоры для буржуев?
15.02.2018, 01:33
Гость: Лучше бы это лихо

лежало бы себе тихо.
А то опять случиться казус Черномырдина.
15.02.2018, 01:30
Гость: Этому макаренке

пора бы вспомнить что он пока ещё президент, и вместо того чтобы лезть в чужие "компетенции" для начала отогнать преобразователей в лице православнутой многостаночницы и одного своего помощничка,
(…недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других)
от руля народного образования.
Или лавры кумира юности, покончившего с беспризорностью, спать спокойно не дают.
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