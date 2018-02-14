Путин подал идею проекта по профориентации для школьников

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой проекта, направленного на помощь подросткам в выборе профессии.

«У меня есть мысль - создать еще один проект для совсем молодых наших граждан, для учеников от 6 до 10-го класса, «Билет в будущее» можно его назвать», - цитирует главу государства ТАСС.

По замыслу Путина, проект будет состоять из трех этапов. На первом у подростков будет возможность заявить о своем интересе к тем или иным профессиям посредством интернета. Второй этап предусматривает участие школьников в работе в центрах компетенции. На третьем – они будут получать гранты, которые помогут овладеть навыками будущей профессии в компаниях и учреждениях.

По словам президента, уже на первом этапе в данном проекте смогут принять участие порядка 100 тысяч школьников. «Мы посчитали, это будет стоить примерно 1 млрд рублей в год, мы эти деньги найдем», - добавил он.

Путин выразил уверенность в том, что участие в такой программе будет интересно и специалистам любых профессий. Он отметил, что каждый профессионал заинтересован в том, чтобы его дело было продолжено и получило развитие.