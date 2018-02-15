За год в России предотвращено более 20 терактов

В 2017 году российским правоохранителям удалось предотвратить 24 теракта и снизить на 16% количество преступлений, связанных с терроризмом. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка.

По его словам, сокращению количества таких преступлений способствовало уничтожение террористических группировок в Сирии, что снизило число граждан РФ, пытавшихся примкнуть к боевикам или возвращавшихся из зоны боевых действий, а также превентивные меры в России, передает ТАСС.

Чайка отметил, что в прошлом году правоохранители приложили значительные усилия по защищенности мест массового пребывания людей. Он поручил провести ревизию с целью противодействия возможным диверсиям на объектах, связанных с проведением ЧМ-2018 и избирательных участках.

Глава Генпрокуратуры добавил, что за прошлый год было пресечено полторы тысячи экстремистских преступлений. В основном они были связаны с распространением в интернете призывов к нарушению территориальной целостности РФ, общественного порядка и безопасности. К их совершению оказались причастным почти тысяча человек.

