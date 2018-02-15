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За год в России предотвращено более 20 терактов

19:45 15.02.2018
Фото с сайта genproc.gov.ru
Фото с сайта genproc.gov.ru
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В 2017 году российским правоохранителям удалось предотвратить 24 теракта и снизить на 16% количество преступлений, связанных с терроризмом. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка.

По его словам, сокращению количества таких преступлений способствовало уничтожение террористических группировок в Сирии, что снизило число граждан РФ, пытавшихся примкнуть к боевикам или возвращавшихся из зоны боевых действий, а также превентивные меры в России, передает ТАСС.

Чайка отметил, что в прошлом году правоохранители приложили значительные усилия по защищенности мест массового пребывания людей. Он поручил провести ревизию с целью противодействия возможным диверсиям на объектах, связанных с проведением ЧМ-2018 и избирательных участках.

Глава Генпрокуратуры добавил, что за прошлый год было пресечено полторы тысячи экстремистских преступлений. В основном они были связаны с распространением в интернете призывов к нарушению территориальной целостности РФ, общественного порядка и безопасности. К их совершению оказались причастным почти тысяча человек.
 

Темы: Россия, Борьба с терроризмом в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 06:08
Гость: Амаз

А если не кукарекать, то как оправдать МИЛЛИАРДЫ долларов, потраченных на псевдобезопасность?
Теперь чтобы сесть в электричку на вокзале надо получить дозу рентгеновского облучения и т.п. А чтобы сесть в эту же электричку с оружием или бомбой на любой другой станции - так пожалуйста, садитесь. Электрички и поезда - взрывать можно. А вот вокзалы - нельзя.
Но суть дела не в этом. На организацию этих проверок на вокзалах потрачены огромные деньжищи и ежемесячно (на каждом вокзале!) порядка 50-60 миллионов тратится на зарплату этих "работничков" и особенно их руководителей!!!
Вот поэтому и кукарекают.
16.02.2018, 05:56
Гость: Время Ч.

Да что вы говорите?! Наверно терактов до 2015 года в России никогда и не было?
16.02.2018, 00:43
Гость: А что там

про Боинг? Что-то ничего давно не слышно.
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