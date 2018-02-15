]]> ]]>
Главная В России Новости

Кудрин анонсировал увольнение трети чиновников

13:54 15.02.2018
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В России сократят до трети чиновников в рамках цифровизации гоcуправления, заявил экс-министр финансов и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, «новая модель управления и цифровизации» в ближайшие шесть лет вытеснит треть чиновников в стране.

«Вопрос – какое решение будет окончательно принято, растянут ли этот процесс, как быстро он будет запущен», – передает ТАСС слова главы ЦСР. По его словам, разработкой и доработкой программы Цифровой экономики может заняться министерство экономического развития.

Ключевым недостатком программы бывший глава Минфина называет отсутствие в ней планов реформы государственного управления, в которой должны быть отражены параметры сокращений, реформ и повышения эффективности работы государственного аппарата. При этом не получится сэкономить на программе, сказал Кудрин. Расходы на зарплаты чиновников перераспределят на технологические решения и их внедрение.

«В ближайшие шесть лет цифровизация будет связана с большими расходами на новые технологии, создание баз данных, соединение всех этих архитектур технологических. Это вообще недешевое дело», – подчеркнул Кудрин. По словам главы ЦСР, от реализации программы выиграют все — государство в итоге сможет сэкономить, а бизнес получит обновленную версию государственных органов, которые работают в два-три раза быстрее.

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Общественно-политическая жизнь в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.02.2018, 20:02
Гость: Рсчищают места

для пиндосовских и натовских чиновников.
15.02.2018, 19:17
Гость: Явлинский

вообче суперязва. Долбанулся на почве зависти к президенту. Даже моченое яблоко сгнивает.
15.02.2018, 19:15
Гость: А ничо

Злобненький ты наш из Дома-2.
Все комментарии (44)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.