Кудрин анонсировал увольнение трети чиновников

В России сократят до трети чиновников в рамках цифровизации гоcуправления, заявил экс-министр финансов и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, «новая модель управления и цифровизации» в ближайшие шесть лет вытеснит треть чиновников в стране.

«Вопрос – какое решение будет окончательно принято, растянут ли этот процесс, как быстро он будет запущен», – передает ТАСС слова главы ЦСР. По его словам, разработкой и доработкой программы Цифровой экономики может заняться министерство экономического развития.

Ключевым недостатком программы бывший глава Минфина называет отсутствие в ней планов реформы государственного управления, в которой должны быть отражены параметры сокращений, реформ и повышения эффективности работы государственного аппарата. При этом не получится сэкономить на программе, сказал Кудрин. Расходы на зарплаты чиновников перераспределят на технологические решения и их внедрение.

«В ближайшие шесть лет цифровизация будет связана с большими расходами на новые технологии, создание баз данных, соединение всех этих архитектур технологических. Это вообще недешевое дело», – подчеркнул Кудрин. По словам главы ЦСР, от реализации программы выиграют все — государство в итоге сможет сэкономить, а бизнес получит обновленную версию государственных органов, которые работают в два-три раза быстрее.