В Москве несколько посольств получили письма с белым порошком

Сразу несколько посольств в Москве получили конверты с белым порошком, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

Полиция изъяла содержимое конвертов для исследования. Выяснилось, что опасности оно не представляет.

Посольства каких стран получили подозрительные посылки, не уточняется. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, одним из получателей такого письма стала дипмиссия Нидерландов. Полиция начала проверку, к дипмиссиям направили мобильные лаборатории МЧС.

За последние дни письма с белым порошком получили несколько политиков и государственных учреждений по всему миру.

Во вторник подобные послания доставили в Вестминстерский дворец, где заседает парламент Великобритании, а также в офис бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне. По данным СМИ, в письме находилась детская присыпка. Ранее аналогичные послания получили Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и сын президента США Дональд Трамп-младший.