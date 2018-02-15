В Госдуме ответили на призыв НАТО прозрачнее размещать «Искандеры»

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нет никаких предпосылок для обмена такого рода данными, поскольку «реальных» действий со стороны альянса для начала конструктивного диалога нет.

«НАТО действует опять же по своим двойным стандартам, на словах говоря одно, а на деле организуя совсем другое», — отметил Швыткин.

Депутат добавил, что действия Россия, в отличие от США, не противоречат нормам международного права.

«При этом наше право [решать], где располагать [«Искандеры»], в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права», — заключил Швыткин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к большей прозрачности с размещением «Искандеров» под Калининградом.