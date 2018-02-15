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Чечня одобрила закон об уголовном наказании за «искажение правды» о ВОВ

15:48 15.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Парламент Чечни единогласно одобрил проект федерального закона об уголовном наказании за «намеренное искажение правды» о Великой Отечественной войне, оскорбление чувств ветеранов и памяти погибших.

В ближайшее время, как объявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

Текст законопроекта на сайте парламента Чечни на момент написания новости доступен не был.

13 февраля на сайте парламента сообщалось, что законопроект предлагает ввести уголовную ответственность «за совершение действий, оскорбляющих чувства ветеранов и память погибших в Великой Отечественной войне, искажающих историю ВОВ и отрицающих решающий вклад СССР и его многонационального народа в победу во Второй мировой войны». О каком именно наказании идет речь, не уточнялось.

Ввести уголовную ответственность за «умышленное искажение правды» о Великой Отечественной войне в начале февраля предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Темы: Россия, Чечня, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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15.02.2018, 19:08
Гость: demos

И про депортацию в 44 заставят чеченцев молчать?
15.02.2018, 19:05
Гость: тоже

не искажать!
15.02.2018, 19:03
Гость: спокойный

в россии история колеблется вместе с линией партии была такая поговорка поэтому искажать то что постоянно меняется в зависимости от прихоти власть придержащих это по моему какой то абсурд
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