Чечня одобрила закон об уголовном наказании за «искажение правды» о ВОВ

Парламент Чечни единогласно одобрил проект федерального закона об уголовном наказании за «намеренное искажение правды» о Великой Отечественной войне, оскорбление чувств ветеранов и памяти погибших.

В ближайшее время, как объявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

Текст законопроекта на сайте парламента Чечни на момент написания новости доступен не был.

13 февраля на сайте парламента сообщалось, что законопроект предлагает ввести уголовную ответственность «за совершение действий, оскорбляющих чувства ветеранов и память погибших в Великой Отечественной войне, искажающих историю ВОВ и отрицающих решающий вклад СССР и его многонационального народа в победу во Второй мировой войны». О каком именно наказании идет речь, не уточнялось.

Ввести уголовную ответственность за «умышленное искажение правды» о Великой Отечественной войне в начале февраля предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.