Принят законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли во втором чтении законопроект о доведении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 г.

Ко второму чтению законопроекта поступила одна поправка, автором которой стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Поправкой предлагалось повысить размер МРОТ до 20 тыс. руб. Данная поправка была отклонена.

Проектом федерального закона предлагается с 1 мая текущего года довести минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, установив его в размере 11 тыс. 163 руб. в месяц, что в том числе, будет соответствовать требованиям Трудового кодекса РФ, говорится в пояснительной записке.

Там же отмечается, что реализация положений законопроекта коснется 3 млн человек, из которых 1,6 млн занято в государственных и муниципальных учреждениях, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

При рассмотрении законопроекта Госдумой в первом чтении за него единогласно проголосовали 428 депутатов.

С 1 января 2018 г. в силу вступил закон, устанавливающий МРОТ в размере 9 тыс. 489 руб. в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 г. Предполагалось, что МРОТ достигнет размера величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России с 1 января 2019 г.