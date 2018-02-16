Обвинение потребовало посадить Шакро Молодого на 10 лет

Прокурор попросил Никулинский суд Москвы приговорить «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой) к 10 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Помощника криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец) прокурор потребовал наказать отправкой в колонию строгого режима на девять с половиной лет и штрафом в полмиллиона рублей, передает «Интерфакс».

Что касается еще десятерых фигурантов уголовного дела о вымогательстве, то им государственный обвинитель попросил назначить наказание в виде лишения свободы на сроки от семи с половиной до девяти с половиной лет и различных штрафов.

Все подсудимые обвиняются в вымогательстве 18 миллионов рублей, совершенном организованной группой и с применением насилия. Никто из них виновным себя не признает.

