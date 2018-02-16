]]> ]]>
Главная В России Новости

Обвинение потребовало посадить Шакро Молодого на 10 лет

19:35 16.02.2018
Фото с сайта cdllife.com
Фото с сайта cdllife.com
Материалы по теме:

Прокурор попросил Никулинский суд Москвы приговорить «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой) к 10 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Помощника криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец) прокурор потребовал наказать отправкой в колонию строгого режима на девять с половиной лет и штрафом в полмиллиона рублей, передает «Интерфакс».

Что касается еще десятерых фигурантов уголовного дела о вымогательстве, то им государственный обвинитель попросил назначить наказание в виде лишения свободы на сроки от семи с половиной до девяти с половиной лет и различных штрафов.

Все подсудимые обвиняются в вымогательстве 18 миллионов рублей, совершенном организованной группой и с применением насилия. Никто из них виновным себя не признает.
 

Темы: Россия, Москва, Криминал, Расследование преступлений в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.02.2018, 21:27
Гость: ни дворай

ага, в Грузию его выслать, там ждут не дождутся...
16.02.2018, 21:04
Гость: Вопрос конечно интересный

А может быть лучше депортировать его на Родину, в Грузию? Или он сам не согласится?
16.02.2018, 20:22
Гость: Так думаю

Шакро просто мелочь по сравнению с путинскими друзьями миллиардерами из списка Форбса. Кстати, Шакро-макро не изменял присяге офицера КГБ, не продавал СССР и не работает против России. Шакро должен сидеть не один, а с этой компанией!
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.