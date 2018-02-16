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Российским военным заменят смартфоны на кнопочные телефоны

09:00 16.02.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Министерство обороны России планирует ограничить использование среди военнослужащих персональных средств сотовой связи, заменив смартфоны на самые простые модели кнопочных телефонов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Генштабе ВС РФ.

Таким образом военные намерены бороться с утечками информации. Нововведение может начать действовать уже с 1 марта 2018 года.

По данным издания, начальник восьмого управления Генштаба ВС РФ Юрий Кузнецов уже составил перечень из 11 моделей телефонов от производителей Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung, «разрешенных к применению» военнослужащими, в том числе руководящих звеньев. 

В последние годы Минобороны испытывало множество проблем, когда из-за утечек информации со смартфонов становилось известно об участии россиян в конфликтах в Крыму, на востоке Украины и Сирии.

13 февраля газета «Известия» сообщила, что Минобороны также разработало правила пользования интернета для военных, согласно которым им рекомендовано перестать использовать соцсети и отключить в телефонах геолокацию.

Темы: Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 19:01
Гость: А помните, как ликвидировали Дудаева?

По сигналу спутникового телефона. Вышел в эфир и получил. Но смартфон действительно многое раскрывает о его владельце. Тем более, в бесплатных сетях.
16.02.2018, 18:58
Гость: есть ТУПОСТЬ и полное отсутствие

Тебя там не было. "Военачальника, прикрывающего пятую точку тотальными запретами" - странно, вроде грамотно пишешь - но такие глупости...
16.02.2018, 18:55
Гость: Во время 08.08.08

грузинские военные широко использовали личные мобильники. Благодать была...
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