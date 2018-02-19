"РПЦ заявила о способности исправить нетрадиционную ориентацию"

РПЦ способствует исправлению нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, воцерковление помогает таким людям вернуться к традиционной ориентации. Он отмечает, что пастырский опыт по работе с подобными людьми показывает, что во многих случаях человек избавляется от своих наклонностей, либо ему удается построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть «полноценным семьянином».

Тем, кто считает церковный подход антинаучным, митрополит Иларион напоминает о том, что ряд научных исследований показывает, что сексуальная ориентация не является врожденной, а формируется в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов.

Представитель РПЦ также категорически высказался против усыновления детей трансгендерами, однополыми парами и лицами нетрадиционной сексуальной ориентации. Он добавил, что будет большой ошибкой, если Россия пойдет по пути ряда стран, которые приравняли однополое сожительство к официальному браку и позволили таким парам усыновлять детей.