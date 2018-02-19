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РПЦ заявила о способности исправить нетрадиционную ориентацию

12:45 19.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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РПЦ способствует исправлению нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, воцерковление помогает таким людям вернуться к традиционной ориентации. Он отмечает, что пастырский опыт по работе с подобными людьми показывает, что во многих случаях человек избавляется от своих наклонностей, либо ему удается построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть «полноценным семьянином».

Тем, кто считает церковный подход антинаучным, митрополит Иларион напоминает о том, что ряд научных исследований показывает, что сексуальная ориентация не является врожденной, а формируется в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов.

Представитель РПЦ также категорически высказался против усыновления детей трансгендерами, однополыми парами и лицами нетрадиционной сексуальной ориентации. Он добавил, что будет большой ошибкой, если Россия пойдет по пути ряда стран, которые приравняли однополое сожительство к официальному браку и позволили таким парам усыновлять детей.

Темы: Россия, Православная церковь в России, Этикет и вопросы взаимоотношений в обществе
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Комментарии читателей
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19.02.2018, 18:10
Гость: Злой-2

Вздор! В Библии нигде не говорится, что Бог поддерживает нетрадиционную ориентацию. НаоборотБ он категорически против этого. "Не заблуждайтесь, Ни блудники, ни идолопоклонники, ни прелюбодеи, ни мужчины, которых используют для противоестественных сношений, ни мужчины, которые ложатся с мужчинами, ни воры, ни жадные, ни пьяницы, ни злословящие других, ни вымогатели не нследуют царства Бога" Первое письмо апостола Павла коринфянам глава 6 стихи 9 и 10. Так что в данном случае, РПЦ не идет против воли Бога, хотя во многих случаях ее учения противоречат Библии или трактуются ошибочно, или злонамеренно, для оправдания своих учений.
19.02.2018, 16:40
Гость: blog2038

Плачевно для Распутина, Россия от этого не пострадала.
19.02.2018, 16:36
Гость: blog2038

"РПЦ заявила о способности исправить нетрадиционную ориентацию"
---
Если рассуждать религиозно-логически то ...
.
Раз такие люди существуют,
значит бог так определил и
это также означает, что
РПЦ решила идти против воли бога.
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