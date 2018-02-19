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«Опасных» детей принудительно начнут направлять на обследования

10:42 19.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) может получить право отправлять детей, демонстрирующих общественно-опасное поведение, на медицинское и психологическое обследование. Как пишет «Парламентская газета», соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Игорь Шубин.

Парламентарий предлагает внести изменения в ряд статей федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Кодекс об административных правонарушениях и статью 22 закона «Об образовании в РФ».

На сегодняшний день работа комиссий по делам несовершеннолетних носит формальный характер, специалисты не могут в достаточной степени обеспечить профилактику правонарушений среди детей и подростков.

В случае принятия инициативы, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав станут полноправными органами исполнительной власти. Они будут не только координировать структуры в этой сфере, но и контролировать меры, которые принимают органы и учреждения социальной защиты, образования, здравоохранения, опеки и уголовно-исполнительной системы для предотвращения правонарушений и суицидов среди детей.

В частности, если ребенок будет демонстрировать опасное для окружающих поведение, то КНД принудительно сможет направить его на психолого-медико-педагогическую комиссию для обследования. В случае, если родители или опекуны ребенка будут препятствовать этому, их будут штрафовать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей.

Также КНД получит право собирать конфиденциальную информацию о несовершеннолетних нарушителях и их родителях: привлекался ли кто-то из членов семьи к ответственности, наблюдается ли у психиатра или нарколога. За отказ должностных лиц предоставить необходимые данные также будет введен штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Сейчас такие документы Комиссия не имеет права запросить, так как они относятся к врачебной тайне.

Издание пишет, что перед внесением данного законопроекта в Госдуму депутат планирует обсудить его с коллегами и экспертами.
 

Темы: Подростковая преступность в России, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Законотворческая деятельность в России, Проблемы подростков и происшествия с ними
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Комментарии читателей
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19.02.2018, 16:48
Гость: ясное дело

Хотят заранее воспитывать рабов бессловесных,не смеющих постоять за себя.
19.02.2018, 16:31
Гость: Алекс

опять под раздачу попадут "простые" дети! А у кого бабла навалом эта инициатива тьфу.
19.02.2018, 16:31
Гость: Это

извините, демагогия. В постановлении СНК говорится о несовершеннолетних, совершивших преступления. Просто в эту категорию больше всего попадало беспризорных.
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