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Минобрнауки планирует обеспечить школы спецохраной

15:10 20.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Минобрнауки совместно с главами регионов проработает вопрос об обеспечении школ специализированной охраной, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра образования и науки Татьяну Синюгину.

По ее словам, школы должны быть в обязательном порядке обеспечены специализированной охраной «наряду со многими другими мерами безопасности». Отмечается, что на эти цели потребуется более 100 миллиардова рублей.

Синюгина отметила, что в настоящее время представители Минобрнауки выезжают в федеральные округа для изучения ситуации с охраной школ и профилактики правонарушений среди учащихся.

«Вместе мы намечаем ту дорожную карту, которая позволит нам выполнить, безусловно, все требования по обеспечению безопасного пребывания детей в школе», - добавила она.

Темы: Подростковая преступность в России, Проблемы подростков и происшествия с ними, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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20.02.2018, 17:48
Гость: ?

А также вышками, колючей проволокой и дотами... Против кого воюем!?АУ...
20.02.2018, 17:48
Гость: Владимир

В школах необходима профессиональная охрана.
20.02.2018, 17:45
Гость: А ведь и не нужно

было бы никакой спецохраны,если бы Россия шла своим путем, со своими ценностями,а не по подсказке амерской-либерастной! У нас раньше и двери не запирались в квартиру и в школах порядок был. Кстати, и кормили детей самым лучшим,не то,что сейчас!
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