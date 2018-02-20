Минобрнауки планирует обеспечить школы спецохраной

Минобрнауки совместно с главами регионов проработает вопрос об обеспечении школ специализированной охраной, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра образования и науки Татьяну Синюгину.

По ее словам, школы должны быть в обязательном порядке обеспечены специализированной охраной «наряду со многими другими мерами безопасности». Отмечается, что на эти цели потребуется более 100 миллиардова рублей.

Синюгина отметила, что в настоящее время представители Минобрнауки выезжают в федеральные округа для изучения ситуации с охраной школ и профилактики правонарушений среди учащихся.

«Вместе мы намечаем ту дорожную карту, которая позволит нам выполнить, безусловно, все требования по обеспечению безопасного пребывания детей в школе», - добавила она.