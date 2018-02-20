Минобороны рассматривает возможность смены командующего операцией в Сирии

Генерал-полковник Сергей Суровикин может вернуться на пост командующего российской группировкой войск в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны.

«Такая возможность в настоящее время обсуждается», — сказал собеседник агентства. По его словам, предполагается, что Суровикин, в случае возвращения в Сирию, сохранит за собой пост главкома Военно-космических сил. Его обязанности главком будет временно исполнять один из заместителей.

«Сергей Владимирович [Суровикин] может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку», — сказал источник в российском военном ведомстве.

Сергей Суровикин командовал российской военной группировкой в Сирии в июне-декабре 2017 года.

В декабре президент РФ Владимир Путин в очередной раз объявил, что российская группировка войск в Сирии успешно выполнила поставленные перед ней задачи, и значительная часть военнослужащих и техники будет возвращена в Россию.

Суровикин занял пост главкома Воздушно-космических сил (ранее ВВС) России в ноябре. Он сменил Виктора Бондарева, перешедшего в Совет Федерации.

Российской военной группировкой в Сирии в настоящий момент командует генерал-полковник Александр Журавлев. В 2016 году Журавлев уже командовал российскими военными в Сирии, а затем его сменил на этом посту Суровикин.