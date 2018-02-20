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Минобороны рассматривает возможность смены командующего операцией в Сирии

12:53 20.02.2018
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

Генерал-полковник Сергей Суровикин может вернуться на пост командующего российской группировкой войск в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны.

«Такая возможность в настоящее время обсуждается», — сказал собеседник агентства. По его словам, предполагается, что Суровикин, в случае возвращения в Сирию, сохранит за собой пост главкома Военно-космических сил. Его обязанности главком будет временно исполнять один из заместителей.

«Сергей Владимирович [Суровикин] может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку», — сказал источник в российском военном ведомстве.

Сергей Суровикин командовал российской военной группировкой в Сирии в июне-декабре 2017 года.

В декабре президент РФ Владимир Путин в очередной раз объявил, что российская группировка войск в Сирии успешно выполнила поставленные перед ней задачи, и значительная часть военнослужащих и техники будет возвращена в Россию.

Суровикин занял пост главкома Воздушно-космических сил (ранее ВВС) России в ноябре. Он сменил Виктора Бондарева, перешедшего в Совет Федерации.

Российской военной группировкой в Сирии в настоящий момент командует генерал-полковник Александр Журавлев. В 2016 году Журавлев уже командовал российскими военными в Сирии, а затем его сменил на этом посту Суровикин.

Темы: Сирия, Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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20.02.2018, 15:58
Гость: интересуюся

Мы же в Сирии "всех победили" и задачи выполнили ( "98 процентов территории Сирии находится под управлением сторонников президента Асада")...
Если военнослужащие и техника в основном возвращается в Россию (или уже вернулась? грузом 200?), задачи выполнены , то кем же собирается командовать такая большая шишка, как генерал-полковник Суровкин ?
20.02.2018, 15:29
Гость: полухохол

Суета Кремля в Сирии, из-за "косяков",связанных с людскими потерями, после "освобождения"территорий от "игил" понятна."Прокукарекав"о "победе"и "сочинском перемирии",приходится задним число(как обычно)возвращатся к РЕАЛЬНОЙ ситуации.И к сожалению, по той же "порочной практике"("рвануть" должно где-то)российский контингент понес НЕ БОЕВЫЕ ПОТЕРИ :сбитый "Су-25" с гибелью Летчика,обстрел а/базы Хмейним с гибелью военнослужащих и повреждением а/техники,удар американской авиации по армии САР,где находились и добровольцы из России.Пехотный генерал, который ныне "заправляет"ВКС, вряд ли способствует качественному совершенству ВКС,для этого надо иметь личный опыт и знания Авиационного специалиста.Но как говорят в Кремле :"все в "тренде"нынешнего дня",когда случайные люди изображают из себя "летчиков-операторов" из компьютерных игр,садясь в кабины гражданских лайнеров и регулярно убивая пассажиров."Смычки и головотяпство"продолжатся, невзирая на "кровавые косяки"и неспособность "просчитать" ситуацию.Иллюзии в Кремле, без здравого смысла ,минимум на следующие 6 лет.
20.02.2018, 15:00
Гость: Иванов

Отстранение от командования в Сирии ген-ла Журавлева, это по-сути не взыскание. Его как минимум надо понизить и в должности и в звании. Да и перевести в хозчасть.
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