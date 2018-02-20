В России снизят порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов

Порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов для россиян вскоре будет снижен.

Как пишет агентство РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов РФ Илью Трунина, с 2019 года порог беспошлинного ввоза составит 500 евро, а с 2020-го — 200 евро. Товары, стоимостью от данной суммы будут облагаться пошлиной в размере 15%. Данный сбор будет сразу включаться в стоимость товара.

По словам Трунина, с 1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, в связи с чем власти решили, что «один из самых высоких в мире порогов» беспошлинного ввоза товаров в международных посылках будет снижаться.

Сейчас порог беспошлинного ввоза для посылок такой же как и для товаров в багаже авиапассажиров: граждане могут ввезти товары на сумму до 1000 евро в месяц, в случае если стоимость покупок будет выше, то предусмотрен таможенный сбор в размере 30%.

Проект решения Совета Евразийской экономической комиссии предусматривает, что к 2020 году порог для посылок снизится до 200 евро, но не в месяц, а за одно отправление. При этом ставка таможенного сбора также будет снижена.

По словам Трунина, в текущем году в рамках пилотного проекта планируется выбрать уполномоченного оператора, который заключит договор с интернет-площадкой и организует систему уплаты платежей вне зависимости от порога, пошлину будут взимать при покупке товара.

На данный момент, законопроект о снижении порога беспошлинного ввоза товаров находится в разработке Минфина, однако в ведомстве рассчитывают, что документ будет принят в ближайшее время.