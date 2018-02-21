В МИДе заявили о готовности дать ответ США на санкции по «списку Мюллера»
Москва не исключает ответные меры на возможные санкции США против россиян из «списка Мюллера». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но, прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории», — цитирует Рябкова РИА Новости.
«Список Мюллера» был опубликован 16 февраля. В нем были перечислены 13 российских граждан, которых американская прокуратура подозревает во вмешательстве в выборы в США. В список вошли бизнесмен Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева и другие. Также в списке указывались Агентство интернет-исследований (известное как «фабрика троллей») и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering.
20 февраля официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что ведомство рассмотрит возможность введения санкций против фигурантов списка.