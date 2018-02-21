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В МИДе заявили о готовности дать ответ США на санкции по «списку Мюллера»

14:52 21.02.2018
МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Москва не исключает ответные меры на возможные санкции США против россиян из «списка Мюллера». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но, прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории», — цитирует Рябкова РИА Новости.

«Список Мюллера» был опубликован 16 февраля. В нем были перечислены 13 российских граждан, которых американская прокуратура подозревает во вмешательстве в выборы в США. В список вошли бизнесмен Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева и другие. Также в списке указывались Агентство интернет-исследований (известное как «фабрика троллей») и компании Пригожина Concord Management и Concord Catering.

20 февраля официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что ведомство рассмотрит возможность введения санкций против фигурантов списка.

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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21.02.2018, 20:49
Гость: А чтоговорит МИД о готовности россии протянуть ноги

Сволочи!
21.02.2018, 20:08
Гость: Четверг после дождика.

Не понимаю, почему ты до сих пор не в правительстве???
21.02.2018, 19:57
Гость: Екатеринбург

в России гнилая рыбья голова- бла,бла,бла,ля,ля,ля-тополя!Много брякаете, но мало делаете.
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