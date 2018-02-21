ЦИК разрешил провести досрочное голосование на выборах за пределами России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ разрешила провести досрочное голосование на избирательных участках, расположенных за пределами России.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Разрешить проведение досрочного голосования всех избирателей на ряде избирательных участков, образованных за пределами территории Российской Федерации, на выборах президента РФ», - говорится в документе.

Из материалов к заседанию следует, что большинство избирательных участков расположено в Абхазии, Болгарии, Германии, Южной Осетии, Японии и США, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Согласно календарному плану подготовки и проведения выборов президента России, досрочное голосование на избирательных участках, образованных за пределами РФ, начинается 2 марта 2018 г.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г.