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ЦИК разрешил провести досрочное голосование на выборах за пределами России

14:15 21.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ разрешила провести досрочное голосование на избирательных участках, расположенных за пределами России.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Разрешить проведение досрочного голосования всех избирателей на ряде избирательных участков, образованных за пределами территории Российской Федерации, на выборах президента РФ», - говорится в документе.

Из материалов к заседанию следует, что большинство избирательных участков расположено в Абхазии, Болгарии, Германии, Южной Осетии, Японии и США, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Согласно календарному плану подготовки и проведения выборов президента России, досрочное голосование на избирательных участках, образованных за пределами РФ, начинается 2 марта 2018 г.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России
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Комментарии читателей
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21.02.2018, 17:38
Гость: ИванОв ИвАнов

А почему разрешили перед самыми выборами? Кто-то кое-где не добирает голосов?
21.02.2018, 17:22
Гость: Ага!

Вот там-то и наберут "недостающие" до 76 проценты!
21.02.2018, 15:27
Гость: Евгений В

Не верю в честные выборы в РФ, тем более ЦИК (почти ЦК), "ни на грош". Такого в РФ просто не может быть по своей государственной системе. Из своего, даже очень дальнего окружения, тоже не слышал ни чего иного.
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