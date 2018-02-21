ЦИК потребовал прекратить предвыборные мероприятия с участием школьников

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова потребовала не допустить проведения предвыборных мероприятий с участием школьников. Соответствующее обращение, по словам Памфиловой, будет направлено в Минобрнауки. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас назрело, наша служба готовит письмо на имя министра образования РФ. Мы собрали случаи того, когда в школах, на наш взгляд, неправомерно проводятся какие-то акции. Я хочу вернуться к своему тезису: не втягивайте детей в предвыборные взрослые политические игры, оставьте детей в покое», — сказала Памфилова.

Соответствующие рекомендации будут направлены в Минобрнауки, сообщили в ЦИК. В свою очередь пресс-служба министерства образования пообещала, что рекомендации ЦИК будут приняты во внимание.

«В случае поступления каких-либо рекомендаций от ЦИК министерство рассмотрит их и доведет до регионов», — сообщил представитель пресс-службы.

В феврале широко обсуждалось проведение в российских школах конкурса «Дети рисуют Путина» организованного неким информационным агентством «Инфраструктура благотворительности». Дагестанский избирком, рассмотрев жалобу на проведение конкурса в одной из школ республики, не нашел в нем признаков агитации.

В Краснодарском крае, сообщали местные СМИ, в феврале одну из «информационных пятиминуток» в четвертом классе посвятили поддержке действующего президента РФ на предстоящих выборах.

По закону «Об образовании» учителям запрещено заниматься политической агитацией или принуждать учеников к тем или иным политическим убеждениям.