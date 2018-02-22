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Россию приравняли к странам третьего мира по уровню коррупции

09:04 22.02.2018

За три года ситуация с коррупцией в России не изменилась - зато улучшилась у ее ближайших соседей, в том числе Грузии, Украины, Беларуси и Казахстана.

В списке из 180 стран мира Россия занимает 135-ю строчку (чем она ниже, тем более коррумпированной считается страна). На одном уровне с Россией находятся Доминиканская Республика, Гондурас, Кыргызстан, Лаос, Мексика и Папуа - Новая Гвинея, сообщает BBC со ссылкой на данные исследования "Индекс восприятия коррупции" международной организации Transparency International.

Рейтинг основывается на исследовании восприятия коррупции в стране ее жителями и экспертами.

С 2015 года балл России, который определяет ее место в перечне, не изменился (29).

"Ряд громких коррупционных дел в России, в том числе суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и над бывшими губернаторами Никитой Белых и Александром Хорошавиным, не произвели на респондентов достаточного впечатления", - говорится в сообщении Transparency.

Если в прошлом году наравне с Россией находились Украина и Казахстан, то в этом году они ушли немного вперед и заняли 130-е и 122-е места соответственно. На одну строчку с Россией встал Кыргызстан (подобное в последний раз случалось в 2014 году).

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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22.02.2018, 15:53
Гость: Врут

в число коррупционеров принимают своих да наших - остальные не у дел и страшно уже от налогов, штрафов, стараются полностью обобрать тех которые ненаши - до нитки. И какие же они третьего мира - включи тв и смотри там много передач которые тебе скажут, что ты из лучшего мира и всё цветёт и пахнет... и недвижимость в 1м мире куплена на свои кровновпотезаработанное и вооще всё хорошо и вам только кажется что всё нетак и предлагают сравнить с теми кому вооще край...
22.02.2018, 15:51
Гость: ?

А в чем некорректность? Дано определение:
"Именно так – наиболее предприимчивые, деятельные, энергичные (чтобы уехать без возврата в чужую страну
нужен определённый склад характера) – но отбросы – потому как подавляющее большинство этих «предпринимателей» по причинам преступлений, тупости, ущербного самолюбия или конфликтности
не ужились у себя дома. Романтиков придумали позже. Это называется отребье. СБРОД без Родины."

Когда казачки, бродяги, беглые и прочие двигались на окраины России (ни с какого бока не Родину) они не были "сбродом"?
Или это отностся исключительно к "Западу"?
22.02.2018, 12:33
Гость: Карл Маркс

Почему приравняли? Мы и есть страна третьего мира. Налицо все признаки.
Отсталая промышленность,несменяемый батырбаши,в наличии каста неприкасаемых,нищета населения. Есть и своя идентичность - у нас воровство национальная идея.
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