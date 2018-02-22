Россию приравняли к странам третьего мира по уровню коррупции

За три года ситуация с коррупцией в России не изменилась - зато улучшилась у ее ближайших соседей, в том числе Грузии, Украины, Беларуси и Казахстана.

В списке из 180 стран мира Россия занимает 135-ю строчку (чем она ниже, тем более коррумпированной считается страна). На одном уровне с Россией находятся Доминиканская Республика, Гондурас, Кыргызстан, Лаос, Мексика и Папуа - Новая Гвинея, сообщает BBC со ссылкой на данные исследования "Индекс восприятия коррупции" международной организации Transparency International.

Рейтинг основывается на исследовании восприятия коррупции в стране ее жителями и экспертами.

С 2015 года балл России, который определяет ее место в перечне, не изменился (29).

"Ряд громких коррупционных дел в России, в том числе суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и над бывшими губернаторами Никитой Белых и Александром Хорошавиным, не произвели на респондентов достаточного впечатления", - говорится в сообщении Transparency.

Если в прошлом году наравне с Россией находились Украина и Казахстан, то в этом году они ушли немного вперед и заняли 130-е и 122-е места соответственно. На одну строчку с Россией встал Кыргызстан (подобное в последний раз случалось в 2014 году).