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Пострадавший от пыток в полиции отсудил по 1000 рублей за каждый удар

15:41 22.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Мужчине, избитому полицейскими, присудили по 1000 руб. за каждый удар, который он получил, всего сумма составила 15 000 руб.

Представитель полиции пытался доказать, что потерпевший не заслуживает компенсацию вовсе.

Об этом "Право.ru" рассказал юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» и Казанским правозащитным центром.

Альметьевский городской суд обязал Министерство внутренних дел выплатить 15 000 руб. мужчине, которого участковый 15 раз ударил в грудь и поясницу.

При этом на заседании представитель МВД просил отказать потерпевшему, потому что ему "не был причинен моральный вред". При этом полицейскому уже назначили наказание в виде 2 лет тюрьмы в колонии общего режима и запретили работать в полиции. Сам он вину не признал.

"Своими действиями участковый дискредитировал правоохранительную систему, подорвал доверие к ней со стороны граждан и общества, а также создал общественное мнение о работниках ОМВД по Альметьевскому району как неспособных защитить права и законные интересы граждан», – отмечается в приговоре суда.

"Безусловно, мы будем обжаловать решение о мизерной компенсации в Верховном суде Татарстана. В заявлении мы просили взыскать с МВД 750 000 руб., что соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам", – рассказал "Право.ru" представитель истца, юрист Андрей Сучков.

Руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков прокомментировал это дело. "Судебная справедливость в России выглядит так. Человек, избитый в полиции, получает по 1000 руб. за каждый удар", – написал Чиков в своем Telegram-канале. 

Темы: Нарушения прав граждан сотрудниками полиции в России
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Комментарии читателей
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22.02.2018, 18:39
Гость: Ментов в полицию

брать нельзя.
22.02.2018, 17:57
Гость: Макар

Вот не любят в России мент...милиционеров. И почему это так? А полицию не любят еще больше. Прямо ногой не любят. С чего бы это.
22.02.2018, 17:52
Гость: Макар

Ну- ну, двавй, найди акм. Один такой нашел, самого до сих пор найти не могут.
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