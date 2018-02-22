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Россия запретила поставки белорусского молока и молочных продуктов

15:55 22.02.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Россельхознадзор ввел запрет на поставки из Белоруссии молока и молочной продукции, ссылаясь на то, что ввозимые в Россию товары не отвечают требованиям безопасности.

Под запрет попали молоко и сливки (в том числе сухие), сыворотка и концентрат сывороточного и молочного белка.

Запрет будет действовать с 26 февраля и до окончания переговоров с белорусской стороной.

По итогам 2017 года Россельхознадзор отчитался о 376 нарушениях, которые были выявлены при проверке белорусского молока и молочной продукции. В 210 случаях речь шла об остаточном присутствии запрещенных веществ.

В 2017 году, по данным таможенной службы, из Белоруссии в Россию ввезли почти 300 тысяч тонн молока и сливок. Собственное производство сырого молока в России превышает 30 миллионов тонн.

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Россельхознадзор
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Комментарии читателей
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22.02.2018, 18:42
Гость: Импортозамещение.

Скажи нет иностранному молоку!
Только пальмовое масло от отечественного производителя сплотят наши стройные ряды вокруг лидера нации!
22.02.2018, 18:29
Гость: Серёга

беларус, ты не белорус... иначе не написал бы эту глупость.
22.02.2018, 18:27
Гость: Ивану

"Где...?",странный вопрос-в Кремле."С кем....?",со своим иллюзорным "здравым смыслом" и "амбициями","убежденный и уверенный"-там же.А вы где,Иван?
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