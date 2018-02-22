Россия запретила поставки белорусского молока и молочных продуктов

Россельхознадзор ввел запрет на поставки из Белоруссии молока и молочной продукции, ссылаясь на то, что ввозимые в Россию товары не отвечают требованиям безопасности.

Под запрет попали молоко и сливки (в том числе сухие), сыворотка и концентрат сывороточного и молочного белка.

Запрет будет действовать с 26 февраля и до окончания переговоров с белорусской стороной.

По итогам 2017 года Россельхознадзор отчитался о 376 нарушениях, которые были выявлены при проверке белорусского молока и молочной продукции. В 210 случаях речь шла об остаточном присутствии запрещенных веществ.

В 2017 году, по данным таможенной службы, из Белоруссии в Россию ввезли почти 300 тысяч тонн молока и сливок. Собственное производство сырого молока в России превышает 30 миллионов тонн.