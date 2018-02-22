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Омича приговорили к 5 месяцам лишения свободы за убийство голубя

12:53 22.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Житель Омска получил пять месяцев ограничения свободы за убийство голубя на глазах у детей, пишет «СуперОмск».

По данным издания, Моровой суд №85 г. Омска вынес данное решение в отношении 31-летнего Александра Потапова по статье «жестокое обращение с животными». Отмечается, что обвиняемому грозило 2 года 3 месяца лишения свободы.

Согласно материалам судебного разбирательства, обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, взял у детей, игравших на футбольном поле, рогатку и выстрелил камнем в голубя, а затем обезглавил птицу ударом о твердый предмет. Дети сфотографировали убитую птицу и рассказали о произошедшем родителям и социальных сетях.

При принятии решения суд учел смягчающие обстоятельства: двое детей и состояние здоровья. Потапов в течение всего срока наказания не имеет права покидать пределы региона и должен отмечаться по месту жительства.

Ранее мужчина был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Он признал вину в жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 245 УК)

Темы: Омск, Животные, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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22.02.2018, 18:33
Гость: Гость

Похоже, да. Если дети видели.
22.02.2018, 18:33
Гость: Гость

Очень плохо, что не понимаете. Потому что это нормальные дети, а не жирные интернет-сидельцы.
22.02.2018, 18:21
Гость: Татьяна Алексеевна

Похоже,что вы МАСТЕР передергивать.
Собаки становятся БРОДЯЧИМИ по вине ЛЮДЕЙ.
Все комментарии (18)
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