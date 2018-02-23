Госдума пригласила на выборы в РФ около 250 иностранных наблюдателей

Около 250 иностранных наблюдателей по парламентской линии приедут на выборы президента РФ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

"Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, 9 мэров городов и действующих министров", - сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американские дипломаты и работники американских загранучреждений в Российской Федерации не будут допущены к наблюдению за предстоящими президентскими выборами.