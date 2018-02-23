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Госдума пригласила на выборы в РФ около 250 иностранных наблюдателей

14:47 23.02.2018
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Около 250 иностранных наблюдателей по парламентской линии приедут на выборы президента РФ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

"Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, 9 мэров городов и действующих министров", - сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американские дипломаты и работники американских загранучреждений в Российской Федерации не будут допущены к наблюдению за предстоящими президентскими выборами.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия
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Комментарии читателей
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23.02.2018, 18:09
Гость: Зоя

Цирк шапито. Представление продолжается.
А подлизать Западу .... ? Без полизывания Госдуме как-то неуютно.
23.02.2018, 17:21
Гость: Да уж

На выборы.
23.02.2018, 17:14
Гость: Слава

Толку от наблюдателей.. Знаю кто выиграет
Все комментарии (11)
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