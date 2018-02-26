]]> ]]>
Главная В России Новости

В Россию вернулся первый бизнесмен из «списка Титова»

10:03 26.02.2018
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
Материалы по теме:

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал, что "спас" от СИЗО предпринимателя, который вернулся в Россию из Лондона и обвиняется в присвоении 10 млн руб.

Бизнесмен Андрей Каковкин был в списке Титова, который тот недавно отправил президенту. В список попали те, против кого в России ведется судебное разбирательство, из-за которого они вынуждены скрываться за границей. Бизнесмены из списка высказали желание вернуться на родину, но попросили избавить их от ареста.

Именно с таким условием приехал Каковкин. Он возвращался из Лондона в полной уверенности, что его не арестуют. Но сразу по приезде в Ростов он был схвачен силовиками, которые повезли его в изолятор. Адвокаты "возвращенца" сразу обратились к Титову и в итоге Каковкина отпустили под домашний арест уже через несколько часов, сообщает «Право.ру».

Андрей Каковкин стал первым бизнесменом из "списка Титова", кто вернулся в Россию. Он был единственным учредителем и главой компании "Торговый дом "ГРИФ". В 2015 году его обвинили в том, что он оформил кредит на 10 млн руб., не собираясь возвращать деньги. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ст.187 УК (неправомерный оборот средств платежей).

При этом сам Каковкин и его защита настаивают на том, что он невиновен, и даже наоборот – сам стал жертвой кредиторов: материнская компания заимодавца без ведома самого заимодавца внесла в реестр юрлиц изменения и директором на момент подписания договора числился другой человек. Чтобы не попасть под арест, бизнесмен уехал из России.

"Каковкин вернул деньги заемщику в полном объеме, – объясняет общественный омбудсмен по защите предпринимателей от уголовного преследования Александр Хуруджи. – Несмотря на всевозможные сложности, он добился смены директора в компании-заимодателе и, обратившись в суд, получил разъяснение для службы судебных приставов, позволяющее выполнить возврат займа".

На следующий день после своего приезда в Россию Каковкин рассказал, что из-за преследования полностью лишился своего бизнеса. Титов, защищая его, сказал, что причины преследования бизнесмена "совершенно надуманные" и что Каковкин был одним из первых, кто попал в список на возвращение.

Борис Титов баллотируется в президенты России, выборы состоятся в этом году 18 марта. 26 февраля в стране начинаются дебаты кандидатов, в первом раунде дискуссия состоится между Грудининым, Собчак, Титовым и Жириновским. 

Темы: Бизнес и предпринимательство в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.02.2018, 11:29
Гость: Кот Мурр

Замануху кинуть.
26.02.2018, 11:29
Гость: Кот Мурр

В Россию вернулся первый бизнесмен из «списка Титова»(С)
-------------
"Ой дурак!!!"(С)"Высокий блондин в чёрном ботинке")
26.02.2018, 09:55
Гость: Александр1

Нужно обождать пока явятся все...
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.