В Россию вернулся первый бизнесмен из «списка Титова»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал, что "спас" от СИЗО предпринимателя, который вернулся в Россию из Лондона и обвиняется в присвоении 10 млн руб.

Бизнесмен Андрей Каковкин был в списке Титова, который тот недавно отправил президенту. В список попали те, против кого в России ведется судебное разбирательство, из-за которого они вынуждены скрываться за границей. Бизнесмены из списка высказали желание вернуться на родину, но попросили избавить их от ареста.

Именно с таким условием приехал Каковкин. Он возвращался из Лондона в полной уверенности, что его не арестуют. Но сразу по приезде в Ростов он был схвачен силовиками, которые повезли его в изолятор. Адвокаты "возвращенца" сразу обратились к Титову и в итоге Каковкина отпустили под домашний арест уже через несколько часов, сообщает «Право.ру».

Андрей Каковкин стал первым бизнесменом из "списка Титова", кто вернулся в Россию. Он был единственным учредителем и главой компании "Торговый дом "ГРИФ". В 2015 году его обвинили в том, что он оформил кредит на 10 млн руб., не собираясь возвращать деньги. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ст.187 УК (неправомерный оборот средств платежей).

При этом сам Каковкин и его защита настаивают на том, что он невиновен, и даже наоборот – сам стал жертвой кредиторов: материнская компания заимодавца без ведома самого заимодавца внесла в реестр юрлиц изменения и директором на момент подписания договора числился другой человек. Чтобы не попасть под арест, бизнесмен уехал из России.

"Каковкин вернул деньги заемщику в полном объеме, – объясняет общественный омбудсмен по защите предпринимателей от уголовного преследования Александр Хуруджи. – Несмотря на всевозможные сложности, он добился смены директора в компании-заимодателе и, обратившись в суд, получил разъяснение для службы судебных приставов, позволяющее выполнить возврат займа".

На следующий день после своего приезда в Россию Каковкин рассказал, что из-за преследования полностью лишился своего бизнеса. Титов, защищая его, сказал, что причины преследования бизнесмена "совершенно надуманные" и что Каковкин был одним из первых, кто попал в список на возвращение.

Борис Титов баллотируется в президенты России, выборы состоятся в этом году 18 марта. 26 февраля в стране начинаются дебаты кандидатов, в первом раунде дискуссия состоится между Грудининым, Собчак, Титовым и Жириновским.