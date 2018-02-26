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Правительство предложило уничтожать нелегальный алкоголь на месте

15:20 26.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В правительстве разрабатывается ряд проектов, направленных на борьбу с незаконным производством и реализацией алкогольной продукции, пишет газета «Известия».

По данным издания, прежде всего речь идет о внесудебном уничтожении нелегального алкоголя, который был изъят в ходе мероприятий Росалкогольрегулирования, МВД и ФСБ.

В частности, вице-премьер Александр Хлопин дал соответствующее поручение, проработать предложения о ликвидации конфискованной спиртосодержащей продукции по решению уполномоченного органа, Минфину.

На сегодняшний день нелегальный алкоголь уничтожают по решению суда. Как пишет издание, в октябре 2017 года объем конфискованной спиртосодержащей продукции составил 40 млн литров, что эквивалентно полугодовым продажам водки в России.

«Такая продукция должна уничтожаться на месте, но приходится ждать решения суда от полугода до двух лет. Изъятая продукция и сырье все это время занимают место на складах, что обходится порядка 40 млн. рублей в месяц», - объясняют свою инициативу в правительстве. 

Темы: Россия, Борьба с распространением поддельного алкоголя в России, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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26.02.2018, 20:43
Гость: SL

Вот пеперь заживем! Все за простипуткой побежим.
26.02.2018, 19:04
Гость: mesozoic_2

уничтожение водки на месте... это будет круто
26.02.2018, 18:49
Гость: Евсей

Алкоголь, даже нелегальный, является сырьем для химической промышленности. Что, разве нельзя его пустить в дело? Разве обязательно уничтожать? Загрязняется окружающая среда не только алкоголем, но и битым стеклом. Потом возникнет тема рекультивации, очистки. Опять же затраты. Не по-хозяйски правительство решает эту задачу, не по-хозяйски.
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