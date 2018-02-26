Правительство предложило уничтожать нелегальный алкоголь на месте

В правительстве разрабатывается ряд проектов, направленных на борьбу с незаконным производством и реализацией алкогольной продукции, пишет газета «Известия».

По данным издания, прежде всего речь идет о внесудебном уничтожении нелегального алкоголя, который был изъят в ходе мероприятий Росалкогольрегулирования, МВД и ФСБ.

В частности, вице-премьер Александр Хлопин дал соответствующее поручение, проработать предложения о ликвидации конфискованной спиртосодержащей продукции по решению уполномоченного органа, Минфину.

На сегодняшний день нелегальный алкоголь уничтожают по решению суда. Как пишет издание, в октябре 2017 года объем конфискованной спиртосодержащей продукции составил 40 млн литров, что эквивалентно полугодовым продажам водки в России.

«Такая продукция должна уничтожаться на месте, но приходится ждать решения суда от полугода до двух лет. Изъятая продукция и сырье все это время занимают место на складах, что обходится порядка 40 млн. рублей в месяц», - объясняют свою инициативу в правительстве.