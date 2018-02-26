Чиновник Россельхознадзора уволился из-за утечки документов в PepsiCo

Руководитель Россельхознадзора по Владимирской области уволился из-за того, что предназначенные для служебного пользования документы попали в компанию PepsiCo. Об этом объявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелан. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе внутреннего расследования, проведенного Россельхознадзором, сообщила Мелан, было установлено, что документ для служебного пользования, который продемонстрировал на одном из совещаний член руководства PepsiCo, попал в компанию из управления надзорного ведомства по Владимирской области.

«Все сотрудники владимирского управления, которые работали с этим документом, будут либо отстранены от должности, либо переведены на другой участок работы», — добавила она.

В начале декабря Россельхознадзор объявил, что компания PepsiCo использует незаконные методы получения информации государственных органов. Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелан тогда заявляла, что речь идет о хакерской атаке. В PepsiCo такие обвинения категорически отрицали.

В документе, который, как объявили в Россельхознадзоре незаконно получила PepsiCo, содержалась информация о проведении лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний. Доступ к такой информации, пояснили в надзорном ведомстве, может дать PepsiCo необоснованное конкурентное преимущество.

Компания PepsiCo занимается, помимо прочего, производством молочной продукуии под брендами «Домик в деревне», «Веселый молочник» и «Чудо».