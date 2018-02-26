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Кремль начал подготовку новых «майских указов»

09:44 26.02.2018
Владимир Путин © KM.RU
Владимир Путин © KM.RU
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В Кремле начали подготовку новых «майских указов», которые президент мог бы подписать вскоре после инаугурации в мае 2018 года. Об этом со ссылкой на неназванного федерального чиновника и другие источники сообщает РБК.

Содержание новых указов пока неизвестно, так как администрация президента продолжает сбор предложений от министерств и ведомств, пояснили собеседники издания. При этом ожидается, что указы станут продолжением послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое должно стать первым анонсом его предвыборной программы.

Одной из основных тем новых указов, по информации РБК, может стать борьба с бедностью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК по поводу новых «майских указов».

«Майские указы» — это 11 документов, которые президент Путин подписал после инаугурации в мае 2012 года. В них были прописаны целевые показатели по зарплатам бюджетников, привлекательности России для бизнеса и другим направлениям.

К маю 2017 года из 218 поручений, содержавшихся в указах, было фактически выполнено 165. С учетом сроков (некоторые поручения прописаны до 2020 года) доля выполнения «майских указов» составила почти 92%.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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26.02.2018, 17:34
Гость: Зоя

А у моей подруги в фирме зарплата 9 тыс рублей.
Они все в золоте ходят, бриллиантами посверкивают, без хамона за стол не садятся!
26.02.2018, 14:55
Гость: Скептик

Согласен. на туалетной бумаге с ликом плешивого гнома. Как там с выполнением тех первых майских указов от 2012 года, а? Это видимо национальная такая забава в стране дураков, называется майские указы...
26.02.2018, 14:41
Гость: типа и до выборов уже "избран"!?..

Откуда такая уверенность в том,
Что вновь изберут экс-чекиста вождём?
Скромней при столь долгом и хилом правлении
Не нужно ли быть "солнцеликому" "гению"?
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