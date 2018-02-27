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СК обвинил украинского подполковника в убийстве оператора «Первого канала»

11:17 27.02.2018
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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Следственный комитет предъявил заочное обвинение подполковнику украинской армии Николаю Маломену в организации убийства оператора «Первого канала» Анатолия Кляна.

Маломен являлся командиром дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования «Центр». По данным следствия, именно он в июне 2014 года отдал приказ открыть огонь по автобусу с гражданскими лицами под Донецком, в результате чего погиб российский журналист.

Осознавая, что в салоне автотранспортного средства находятся только невооруженные гражданские лица, подполковник Маломен дважды отдал приказ подчиненным ему военнослужащим осуществлять из имеющегося у них огнестрельного автоматического оружия прицельную стрельбу по автобусу… В результате обстрела находящемуся в салоне автобуса оператору ОАО «Первый канал» Анатолию Кляну причинено огнестрельное ранение, от которого он скончался спустя непродолжительный период времени в автомобиле «Скорой медицинской помощи», говорится в пресс-релизе.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня 2014 года у войсковой части А-1428 между городом Авдеевка и селом Спартак Ясиноватовского района Донецкой области. В автобусе, подъехавшем к КПП войсковой части, находились матери военнослужащих вместе с российскими журналистами. Они намеревались провести переговоры о возвращении домой своих сыновей, не желавших принимать участие в боевых действиях на востоке Украины.

Анатолий Клян проработал на телевидении более 40 лет. Он неоднократно бывал в командировках в местах ведения боевых действий. Журналист посмертно награжден Орденом Мужества за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга.

Темы: Россия, Отношения России и Украины, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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27.02.2018, 19:08
Гость: Изя

Как сказал бы известный режиссер - не верю. Не бывает бывших "укропов"... у вас склад ума сектантский. Именно поэтому некоторые, на первый взгляд, безобидные проступки приводили к смертной казни в "просвещенной" Европе в средневековье... Они прекрасно понимали, что кое-что в человеке уже не переделать.
27.02.2018, 19:06
Гость: Изя

Да чего вы беспокоитесь, "невата", сколько веревочке не виться, а отвечать придется всем вам...
27.02.2018, 18:11
Гость: kib

До Москвы он доедет,факт. Даже в Останкино войдет...но не выйдет.Операторы тоже люди.
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