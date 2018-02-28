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Лавров обвинил США в подготовке применения тактического ядерного оружия

15:50 28.02.2018
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
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Американские военные готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по разоружению в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

Ядерному разоружению в Европе, по словам Лаврова, препятствует «сохранение американского нестратегического ядерного оружия, сопровождающееся дестабилизирующей практикой „совместных ядерных миссий“».

В рамках этих миссий «неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к выработке соответствующих навыков», заявил Лавров.

«Совместные ядерные миссии», по мнению Лаврова, грубо нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, и являются подготовкой к примению тактического ядерного оружия против России.

В начале февраля в США была опубликована новая ядерная доктрина, в которой говорилось, что Россия считает возможным первой применить ядерное оружие «малой мощности» в случае войны с союзником США. Для борьбы с этой угрозой США планируют развивать нестратегические ядерные вооружения и ядерное оружие малой мощности.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан СССР, США и рядом других стран в конце 1960-х годов. В настоящий момент к договору присоединились почти все страны мира, кроме Израиля, Индии, Пакистана и Северной Кореи.

Россия и США неоднократно обвиняют друг друга в несоблюдении отдельных положений ДНЯО. В частности, Россия считает нарушением проведение членами НАТО «совместных ядерных миссий». США, в свою очередь, заявляют, что Россия не выполняет статью VI договора, которая предусматривает сокращение ядерных запасов.

Темы: Европа, Сергей Лавров, США, Ядерное оружие, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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28.02.2018, 20:15
Гость: ybr

Лавров прав только не пойму черта ли его дочь учится за рубежом??!
28.02.2018, 18:45
Гость: xmyr

МИД, накапливая запасы кокса?
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Ну если тебя не отравили химической бомбой неизвестно кем брошеной,то почему бы и не бросить отморозкам компактноатомную ? Теперь наверно дагадался,что русским это делать не зачем, при наличии бомб более успокаивающих размеров.Осталось вычислить кому это надо.А ты мид, кокс.Мир давно на грани,проснись.
28.02.2018, 18:05
Гость: воен.доктрина РФ

..Американские военные готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России, заявил глава МИД РФ..
* А как насчет упреждающего удара ОМП по ЕС-США-Британии с пр., заместо заявлений..?!
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