В Красноярске возбудили дело против замглавы регионального ГУ МВД

Замначальника Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю Александр Кузнецов, а также бывший замначальника тыла Андрей Петрученя стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве изолятора временного содержания (ИВС) в Норильске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление СКР.

"Главным управление СКР по Красноярскому краю в отношении замначальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла ГУ МВД России Андрея Петручени возбуждено уголовное дело по 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - отметили в СКР.

По предварительной версии следствия, в конце 2012 года они подписали акты приемки выполненных работ по строительству изолятора временного содержания УВД города Норильска. "Общая сумма денежных средств, перечисленных на основании вышеуказанных актов, составила более 200 млн рублей, но ИВС Норильска до настоящего времени не построен", - сказали в СКР

Там отметили, что следователями проводятся обыски в служебных кабинетах ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Источник "Интерфакса", в свою очередь, сообщил, что еще пять лет назад региональное МВД заключило контракт на строительство ИВС в Норильске, "однако до сих пор работы по этому договору в полном объеме не выполнены". Это стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении руководителя строительной компании, которого позднее приговорили к полутора годам лишения свободы.

"Однако расследование уголовного дела на этом не закончилось. В настоящее время его фигурантами стали замначальника Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю Александр Кузнецов, а также бывший замначальника тыла Андрей Петрученя, которые контролировали выполнение контракта по сооружению ИВС", - сказал собеседник агентства.