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Крым готовит десятки исков к Украине из-за энергетической блокады

11:58 28.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Власти Крыма подготовили «десятки» исков к Украине с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, пишет РИА Новости.

По словам руководителя экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александра Молохова, в результате действий украинских радикалов пострадало большое количество людей.

«Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, где испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление», - заявил он.

Молохов рассказал, что иски будут подаваться в течение года и призвал всех, кто пострадал от энергетической блокады, присоединиться к искам. «Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники. Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться», - добавил он.

В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали 4 ЛЭП, в результате Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани. 

Темы: Крым, Украина, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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28.02.2018, 16:18
Гость: Олесе

Да не стоит. Жалко Кремль и Красную площадь. Пусть живут.
28.02.2018, 16:12
Гость: олесе

ты еще парочкой своих искандеров потряси, так все со страху разбегутся
28.02.2018, 15:48
Гость: из киева

Создать республику в Мариуполе уже пытались, не получилось (только зря люлей нахватались:) Так, что насчет того, что это "проще" - вовсе не очевидно. Сумы - однозначно проукраинский город, там вообще без вариантов.
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