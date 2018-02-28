Крым готовит десятки исков к Украине из-за энергетической блокады

Власти Крыма подготовили «десятки» исков к Украине с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, пишет РИА Новости.

По словам руководителя экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александра Молохова, в результате действий украинских радикалов пострадало большое количество людей.

«Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, где испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление», - заявил он.

Молохов рассказал, что иски будут подаваться в течение года и призвал всех, кто пострадал от энергетической блокады, присоединиться к искам. «Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники. Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться», - добавил он.

В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали 4 ЛЭП, в результате Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани.