Совфед продлил «дачную амнистию» до 2020 года

Совет Федерации одобрил продление так называемой "дачной амнистии" – оформления в упрощенном порядке прав на земельные участки, предназначенные для личного подсобного и дачного хозяйства, огородничества, садоводства, а также индивидуального гаражного или жилищного строительства.

Упрощенный порядок был введен в 2006 году и с тех пор "дачная амнистия" неоднократно продлевалась. Проблема, которую решает амнистия, возникла в 90-е годы, когда многие "старые" документы по форме или по содержанию не соответствовали требованиям нового законодательства.

С 1998 года начала формироваться единая система государственной регистрации, после чего образовался Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), содержащий сведения обо всей недвижимости. Амнистия позволяет узаконить существующие дачные участки для владельцев, а также обеспечить новый приток налоговых платежей в казну, сообщает «Право.ру».

Согласно упрощенному порядку, для регистрации права собственности на объекты индивидуального жилищного строительства не требуется получение разрешений на ввод таких объектов в эксплуатацию. Также не требуется представление разрешений для осуществления инвентаризации данных объектов, в том числе для оформления и выдачи технических паспортов объектов индивидуального жилищного строительства.

В рамках амнистии предусматривается не только упрощенный порядок узаконивания недвижимости, но и регулирование субъектами стоимости работ кадастровых инженеров.

Законопроект о продлении "дачной амнистии" поступил в Госдуму 16 февраля, а уже 22 февраля парламентарии одобрили его в третьем чтении. Теперь, когда поправки получили одобрение Совфеда, законопроект поступит на подпись к президенту.