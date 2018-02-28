]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

Совфед продлил «дачную амнистию» до 2020 года

15:07 28.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Совет Федерации одобрил продление так называемой "дачной амнистии" – оформления в упрощенном порядке прав на земельные участки, предназначенные для личного подсобного и дачного хозяйства, огородничества, садоводства, а также индивидуального гаражного или жилищного строительства.

Упрощенный порядок был введен в 2006 году и с тех пор "дачная амнистия" неоднократно продлевалась. Проблема, которую решает амнистия, возникла в 90-е годы, когда многие "старые" документы по форме или по содержанию не соответствовали требованиям нового законодательства.

С 1998 года начала формироваться единая система государственной регистрации, после чего образовался Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), содержащий сведения обо всей недвижимости. Амнистия позволяет узаконить существующие дачные участки для владельцев, а также обеспечить новый приток налоговых платежей в казну, сообщает «Право.ру».

Согласно упрощенному порядку, для регистрации права собственности на объекты индивидуального жилищного строительства не требуется получение разрешений на ввод таких объектов в эксплуатацию. Также не требуется представление разрешений для осуществления инвентаризации данных объектов, в том числе для оформления и выдачи технических паспортов объектов индивидуального жилищного строительства.

В рамках амнистии предусматривается не только упрощенный порядок узаконивания недвижимости, но и регулирование субъектами стоимости работ кадастровых инженеров.

Законопроект о продлении "дачной амнистии" поступил в Госдуму 16 февраля, а уже 22 февраля парламентарии одобрили его в третьем чтении. Теперь, когда поправки получили одобрение Совфеда, законопроект поступит на подпись к президенту. 

Темы: Загородная недвижимость, Совет Федерации ФС РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.02.2018, 17:50
Гость: Татьяна Алексеевна

ПРЕКРАСНО! А то я дом на участке никак не оформлю...
В этом году КРОВЬ из носа!
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.