Россия не исключает вероятности выхода из Совета Европы из-за действий ЕСПЧ

Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), пишет РИА Новости.

Такой вариант развития событий вероятен в случае, если ЕСПЧ не скорректирует нынешнюю антироссийскую линию. «При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает», - говорят чиновники, отмечая, что «аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание».

«Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и часто прибегает к практике «двойных стандартов», - добавляют они.

Агентство обращает внимание на то, что из-за лишения российских парламентариев права голосования в ПАСЕ, более 20 судей ЕСПЧ были избраны без участия российских представителей. «Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым», - резюмируют чиновники.

Если ЕСПЧ продолжит нынешнюю линию поведения, Россия может принять решение о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу России из под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы.

