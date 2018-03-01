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Россия не исключает вероятности выхода из Совета Европы из-за действий ЕСПЧ

12:53 1.03.2018
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Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), пишет РИА Новости.

Такой вариант развития событий вероятен в случае, если ЕСПЧ не скорректирует нынешнюю антироссийскую линию. «При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает», - говорят чиновники, отмечая, что «аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание».

«Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и часто прибегает к практике «двойных стандартов», - добавляют они.

Агентство обращает внимание на то, что из-за лишения российских парламентариев права голосования в ПАСЕ, более 20 судей ЕСПЧ были избраны без участия российских представителей. «Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым», - резюмируют чиновники.

Если ЕСПЧ продолжит нынешнюю линию поведения, Россия может принять решение о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу России из под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы.
 

Темы: Россия, Европейский суд по правам человека в Страсбурге
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Комментарии читателей
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01.03.2018, 20:11
Гость: Ватан Балалайкин.

Это же просто. Хуже будет Буржуинам. Мы же теперь не сможем отстаивать свои права в ЕСПЧ. Нам никаких прав и в принципе не надо. а то иш взяли моду жаловаться на свою любимую власть. Можно сказать на кормильца.
01.03.2018, 20:07
Гость: Россиянин

Россия должна тыть в связке с КНДР. И других союзников нам не надо.
01.03.2018, 19:55
Гость: ybr

Конституция СССР1977г: у каждого гражданина право законодательной инициативы а по современной у презика сенаторы зак.собрания ОМС и депутаты в т.ч. от партий (особо "нравится" единая Россия бросили партбилеты КПСС, забыв полученные блага и теперь это партия власти типов совершивших иудин грех) есть общее право на участие в управлении делами государства прямо- что редко – это референдум и через представителей всегда говорящих больше чем делают особо гонясь за голосами. 1977г. право критики власти и запрет преследования критикующих. Ст2: вся власть в СССР у трудящихся и удивился демократизация горбачева/Ельцина откуда взялась/основание??! Порадовал демократический централизм, подотчетность органов власти Советам, право на труд-сейчас распоряжение способностями к труду-возможна, не отрицается безработица, а коммунисты в 1930-м последнюю биржу труда закрыли- ненадобна. я за Грудинина, впрочем всегда за Зюганова. А судя по арестам его материалов (в конспирологию не верю, в тонкую игру то же) конституция1993 ширма/прикрытие олигархата, а греческий олигарх купил стране самый сильный корабль Георгиос Авероф. А у нас 3-й типа Киров может на гвозди/иголки пойти??! А некоторые яхты и Челси покупают. В нете: на Украине/укропии сохранились Советы-нам Советы позарез нужны-им реальную власть-остальные структуры сокращать для экономии/за ненадобностью.
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