Мособлсуд оставил в силе приговор сбившей «пьяного мальчика» в Балашихе

Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу на приговор 31-летней жительнице Подмосковья Ольге Алисовой, которая совершила наезд со смертельным исходом на шестилетнего мальчика в Балашихе, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Приговор Железнодорожного городского суда Московской области признать законным и обоснованным. Апелляционную жалобу на приговор отклонить», - огласил решение судья.

Присутствие Алисовой на заседании было обеспечено по видеосвязи.

Отец сбитого мальчика Роман Шимко выступал за ужесточение наказания О.Алисовой и просил отправить дело на пересмотр. Защита О.Алисовой также просила отправить дело на пересмотр и отменить приговор, который считает несправедливым. Сама осужденная просила отсрочить ей наказание в связи с наличием у нее несовершеннолетнего ребенка (ст. 82 УК РФ «Отсрочка отбывания наказания»).

Железнодорожный городской суд Московской области 15 ноября 2017 г. признал О.Алисову виновной и назначил ей наказание в три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Также в пользу потерпевшего Р.Шимко с подсудимой взыскано в счет возмещения материального ущерба 61,5 тыс. руб., а в счет компенсации морального вреда - 2,5 млн руб.

Авария произошла 23 апреля 2017 г. во дворе жилого дома в мкр-не Павлино в Балашихе. При проведении первой экспертизы в крови погибшего ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс. Семья погибшего требовала провести повторное исследование, а также заявляла, что на свидетелей в ходе расследования оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около одного месяца. При этом была уничтожена часть доказательств.

В июне 2017 г. СМИ сообщили, что повторная экспертиза не смогла подтвердить наличие алкоголя в анализах ребенка: найти этиловый спирт или продукты распада алкоголя в смывах крови оказалось невозможным из-за их летучести.

В октябре 2017 г. Следственный комитет РФ отчитался, что по итогам повторной проверки погибший под колесами автомобиля мальчик был трезв в момент ДТП. Следствие предъявило судмедэксперту Михаилу Клейменову, первоначально проводившему анализ, обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).