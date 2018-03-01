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Мособлсуд оставил в силе приговор сбившей «пьяного мальчика» в Балашихе

15:43 1.03.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу на приговор 31-летней жительнице Подмосковья Ольге Алисовой, которая совершила наезд со смертельным исходом на шестилетнего мальчика в Балашихе, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Приговор Железнодорожного городского суда Московской области признать законным и обоснованным. Апелляционную жалобу на приговор отклонить», - огласил решение судья.

Присутствие Алисовой на заседании было обеспечено по видеосвязи.

Отец сбитого мальчика Роман Шимко выступал за ужесточение наказания О.Алисовой и просил отправить дело на пересмотр. Защита О.Алисовой также просила отправить дело на пересмотр и отменить приговор, который считает несправедливым. Сама осужденная просила отсрочить ей наказание в связи с наличием у нее несовершеннолетнего ребенка (ст. 82 УК РФ «Отсрочка отбывания наказания»).

Железнодорожный городской суд Московской области 15 ноября 2017 г. признал О.Алисову виновной и назначил ей наказание в три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Также в пользу потерпевшего Р.Шимко с подсудимой взыскано в счет возмещения материального ущерба 61,5 тыс. руб., а в счет компенсации морального вреда - 2,5 млн руб.

Авария произошла 23 апреля 2017 г. во дворе жилого дома в мкр-не Павлино в Балашихе. При проведении первой экспертизы в крови погибшего ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс. Семья погибшего требовала провести повторное исследование, а также заявляла, что на свидетелей в ходе расследования оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около одного месяца. При этом была уничтожена часть доказательств.

В июне 2017 г. СМИ сообщили, что повторная экспертиза не смогла подтвердить наличие алкоголя в анализах ребенка: найти этиловый спирт или продукты распада алкоголя в смывах крови оказалось невозможным из-за их летучести.

В октябре 2017 г. Следственный комитет РФ отчитался, что по итогам повторной проверки погибший под колесами автомобиля мальчик был трезв в момент ДТП. Следствие предъявило судмедэксперту Михаилу Клейменову, первоначально проводившему анализ, обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Темы: Происшествия, Московский областной суд
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Комментарии читателей
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01.03.2018, 21:03
Гость: Коррупция как гипероружие

Действительно, с мальчиком все ясно. С коррупцией в правоохранительных органах как дела ? Офицеры ГИБДД, прокуратуры готовившие первичные материалы в суд как поживают ?
01.03.2018, 18:59
Гость: МОСОБЛБЛУД

так правильнее..
01.03.2018, 18:26
Гость: Владимир

За УБИЙСТВО человека - надо КАЗНИТЬ !
Это - железный принцип выживания Человечества.
А если за УБИЙСТВО человека "сажать" только на ТРИ года, да ещё и "в поселении" - то это ПОСОБНИЧЕСТВО УБИЙЦАМ !
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