Подозреваемый в контрабанде кокаина в РФ назвал уголовное дело провокацией

Один из арестованных по делу о контрабанде кокаина через российское посольство в Аргентине — Иштимир Худжамов — заявил, что стал жертвой «большой провокации». Об этом сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Нельзя сказать, что он в большом шоке от задержания. Ведет себя уравновешенно и спокойно. Утверждает, что его подставили, а все дело — просто большая провокация», — рассказала Меркачева.

По ее словам, Худжамов и еще один фигурант дела о контрабанде кокаина (его фамилию Меркачева не уточнила) находятся в СИЗО № 5 в Москве, передает РИА Новости.

В феврале стало известно, что в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе обнаружены 12 чемоданов с кокаином. Чемоданы, по версии следствия, оставил в школе бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, возвращавшийся после командировки в Россию.

Российские правоохранительные органы объявили, что в рамках расследования дела в декабре были арестованы три человека — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов.

Еще один обвиняемый — Андрей Ковальчук — арестован заочно. Через своего адвоката Ковальчук, находящийся в Германии, заявил, что считает все происходящее провокацией, которую совместно организовали аргентинская полиция и американские спецслужбы.