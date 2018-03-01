Путин объявил об испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем

В России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, объявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

На экранах в Манеже были показаны видео испытания такой ракеты и 3-D ролик ее полета. По словам Путина, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и «непредсказуемой траекторией полета».

Ни у кого другого такого оружия пока нет, заявил Путин. А когда появится, добавил он, «наши ребята придумают что-то новое».

Название новой ракете пока не присвоено, Путин предложил обращаться с предложениями по этому поводу в Минобороны.