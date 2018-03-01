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Путин объявил об испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем

15:57 1.03.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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В России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, объявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

На экранах в Манеже были показаны видео испытания такой ракеты и 3-D ролик ее полета. По словам Путина, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и «непредсказуемой траекторией полета».

Ни у кого другого такого оружия пока нет, заявил Путин. А когда появится, добавил он, «наши ребята придумают что-то новое».

Название новой ракете пока не присвоено, Путин предложил обращаться с предложениями по этому поводу в Минобороны.

Темы: Россия, Ядерное оружие, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.03.2018, 23:53
Гость: Андрей

В СССР при испытаниях новых ракет всегда приводилась реальная дальность полета при испытаниях. Тут полный молчок,сколько пролетела эта ракета-информации 0!!одна большая туфта!!
01.03.2018, 23:53
Гость: АНТУАН

УЧЕНЫЕ ОПРОВЕРГАЮТ И НЕ ВЕРЯТ:

Крылатые ракеты с ядерными энергетическими установками, которыми хвастался президент Российской Федерации Владимир Путин, не могут существовать в природе.

Об этом заявил руководитель института космической политики Иван Моисеев

«Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель, и нет таких двигателей», – заявил ученый.

По словам Моисеева, подобный двигатель существует в разработке, но он космический. Ученый также добавил, что никаких испытаний в 2017 году не могло проводиться.

«Хорошо, если в 2027 году испытают подобные установки», — подчеркнул он.

Также, немецкий эксперт в области ракетной техники Роберт Шмукер назвал заявление Путина неправдоподобным.

«Не могу себе представить, что россияне могут создать маленький летающий термоядерный реактор», — сказал он.

По словам эксперта, в ближайшем будущем Россия не в состоянии разработать ядерно-энергетическую крылатую ракету.
01.03.2018, 23:41
Гость: Сергей Ярославль

Насчёт голода в стране – это чистая правда. Знакомая дама – ходит в норковой шубе, ездит на шикарной машине, постоянно ездит на элитные курорты – просто дико голодает в желании похудеть. И такая, как она, в стране далеко не одна. Да у нас полстраны голодает! Спросите в любом офисе, среди соседей – не дадут соврать!
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