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Орнитологи обнаружили в столице полярную сову

09:45 3.03.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Столичные орнитологи обнаружили полярную сову на территории города. Как пишет Агентство городских новостей «Москва», хищная птица была замечена в районе парка Сокольники.

Как рассказал агентство руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин, появление в московском регионе полярных сов — явление редкое. Обнаруженная сова была замечена дважды. «Она летает ближе к Путяевским прудам — там места более глухие, есть разные хозяцства, Маленковская станция, и там, вероятно, есть земляные крысы, которые тоже сумеречные и птица на них охотится», - рассказал Мишин.

По мнению орнитологов, замеченная птица является самкой, и, по всей видимости, она находится на территории парка не одна. Специалисты считают, что сова могла прилететь из Заполярья в поисках корма, а также из-за установившихся в Москве холодов, которые эти птицы переносят комфортно.

Как отметил Мишин, в последний раз полярных сов в Москве наблюдали три года назад. Тогда их было больше и их замечали на территории всего Московского региона. 

Темы: Москва, Фауна России
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Комментарии читателей
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03.03.2018, 22:26
Гость: Вот, скоро и другие

полярные пушные подтянутся.
03.03.2018, 19:58
Гость: Андрей

Вы на мэра намекаете? А может рассмотреть наличие такой платформы на Ленинградском?
03.03.2018, 19:10
Гость: Vlad

А платформа 9¾ на Казанском вокзале случайно не появилась?
Все комментарии (12)
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