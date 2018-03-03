Орнитологи обнаружили в столице полярную сову

Столичные орнитологи обнаружили полярную сову на территории города. Как пишет Агентство городских новостей «Москва», хищная птица была замечена в районе парка Сокольники.

Как рассказал агентство руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин, появление в московском регионе полярных сов — явление редкое. Обнаруженная сова была замечена дважды. «Она летает ближе к Путяевским прудам — там места более глухие, есть разные хозяцства, Маленковская станция, и там, вероятно, есть земляные крысы, которые тоже сумеречные и птица на них охотится», - рассказал Мишин.

По мнению орнитологов, замеченная птица является самкой, и, по всей видимости, она находится на территории парка не одна. Специалисты считают, что сова могла прилететь из Заполярья в поисках корма, а также из-за установившихся в Москве холодов, которые эти птицы переносят комфортно.

Как отметил Мишин, в последний раз полярных сов в Москве наблюдали три года назад. Тогда их было больше и их замечали на территории всего Московского региона.