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Генпрокуратура не нашла нарушений в деле главы чеченского «Мемориала»

14:20 2.03.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Генпрокуратура России, проверив обстоятельства задержания главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, не обнаружила никаких нарушений.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, передаёт «Интерфакс».

«Сведений о несоблюдении закона при остановке транспортного средства и его осмотре не получено», — сообщила Генпрокуратура.

 Глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев был задержан 9 января в Чечне. В МВД Чечни заявили, что в его машине нашли 180 граммов марихуаны.

Титиеву были предъявлены обвинения в хранении наркотиков в крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Правозащитник написал обращения к президенту РФ, главе Генпрокуратуры и директору ФСБ, заявив, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело сфабриковали.

В «Мемориале» также назвали дело Титиева сфабрикованным, напомнив о других правозащитниках и журналистах, ставших фигурантами уголовных дел на Северном Кавказе.

Освободить Титиева призывали Госдеп США и внешнеполитическая служба Евросоюза.

Темы: Чечня, Расследования в России, Генпрокуратура РФ
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02.03.2018, 20:02
Гость: Пшик

Значит не нашли отпечатков пальцев на наркоте.
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