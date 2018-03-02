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Владимир Путин отверг начало новой холодной войны

09:35 2.03.2018
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Владимир Путин назвал «пропагандой» мнения аналитиков о начале новой холодной войны, возникшие после объявления о имеющихся у России новых видов вооружений. Об этом российский президент заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

По мнению Путина, гонка вооружений началась еще в 2002 году, когда США вышли из договора по ПРО.

Президент подтвердил, что все представленные вооружения уже успешно прошли испытания, доказав, что деньги американских налогоплательщиков, потраченные на противоракетную оборону, оказались «выкинутыми на ветер».

1 марта, обращаясь с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о создании Россией нескольких новейших видов вооружений, не имеющих аналогов в мире. Президент заявил, что многие из разработок неуязвимы для зарубежных систем противоракетной обороны.

Первой реакцией США на послание российского лидера стало заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт, обвинившей Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на это, что в Госдепартаменте «плохо владеют существом вопроса», поскольку в послании Путина речь шла о стратегических вооружениях, не подпадающих под ограничения этого договора.

В Минобороны США заявили, что «не удивлены» посланием Путина и «полностью подготовлены». 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.03.2018, 19:10
Гость: Хорошая сказка

Жил на свете лживый и злой мальчик Вова. Одноклассники не хотели с ним дружить, дразнили и смеялись над ним.

Однажды он попытался заставить всех уважать и бояться себя. А так как он был не только лжив, но и глуп, сделал это крайне неуклюже.

Вова рассказал, что к нему приехал брат-десантник, который, если что, придет в школу и накажет вовиных обидчиков. А для достоверности показал фотографию, кого-то американского рейнджера, вырезанную из журнала. Одноклассники знали, что никакого брата и даже отца у Вовы нет, а есть только мать-алкоголичка. Они посмеялись над вовиными угрозами и еще сильнее стали его обижать. 
02.03.2018, 16:06
Гость: Ralf

Путин просто суперстар.Было бы смешно,если бы не становилось так грустно.
02.03.2018, 15:49
Гость: Однакому

А что, лезут? А то, говорят, санкции России объявили именно потому, что как раз Россия лезет. Говорят влезла в Крым и Донбасс. Не? Перепутали?
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