Владимир Путин отверг начало новой холодной войны

Владимир Путин назвал «пропагандой» мнения аналитиков о начале новой холодной войны, возникшие после объявления о имеющихся у России новых видов вооружений. Об этом российский президент заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

По мнению Путина, гонка вооружений началась еще в 2002 году, когда США вышли из договора по ПРО.

Президент подтвердил, что все представленные вооружения уже успешно прошли испытания, доказав, что деньги американских налогоплательщиков, потраченные на противоракетную оборону, оказались «выкинутыми на ветер».

1 марта, обращаясь с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о создании Россией нескольких новейших видов вооружений, не имеющих аналогов в мире. Президент заявил, что многие из разработок неуязвимы для зарубежных систем противоракетной обороны.

Первой реакцией США на послание российского лидера стало заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт, обвинившей Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на это, что в Госдепартаменте «плохо владеют существом вопроса», поскольку в послании Путина речь шла о стратегических вооружениях, не подпадающих под ограничения этого договора.

В Минобороны США заявили, что «не удивлены» посланием Путина и «полностью подготовлены».