... Глава следственного управления в Подмосковье получил взятку в 4 млн рублей ...

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УСБ ГУ МВД России по Московской области совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области установили факт получения 4 миллионов рублей начальником Следственного управления МУ МВД России «Пушкинское».

Как сообщает пресс-служба ведомства, данные средства были получены от представителя коммерческой организации за решение вопроса о невозбуждении уголовного дела.

По данному факту была назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством.

К дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители, отметили в ведомстве.