]]> ]]>
Главная В России Новости

Глава следственного управления в Подмосковье получил взятку в 4 млн рублей

16:04 4.05.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УСБ ГУ МВД России по Московской области совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области установили факт получения 4 миллионов рублей начальником Следственного управления МУ МВД России «Пушкинское».

Как сообщает пресс-служба ведомства, данные средства были получены от представителя коммерческой организации за решение вопроса о невозбуждении уголовного дела.

По данному факту была назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством.

К дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители, отметили в ведомстве. 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.05.2018, 21:15
Гость: Ybr

Зачем его задержали? Ведь он взял 4 млн.рублей на хлеб,чтоб с голоду не помереть.
04.05.2018, 19:47
Гость: Сидоров

... Глава следственного управления в Подмосковье получил взятку в 4 млн рублей ...
---------------------------------------------------------------------
Никогда такого не было - и вот опять.
04.05.2018, 18:53
Гость: ВВВ

Что? Опять?
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.