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Госдума рассмотрит предложение по кандидатуре премьера после инаугурации

14:55 4.05.2018
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуме рассчитывают в понедельник, 7 мая, после инаугурации президента РФ Владимира Путина получить предложение главы государства о кандидатуре на пост председателя правительства, на следующий день этот кадровый вопрос предполагается обсудить на заседании нижней палаты.

"Мы, действительно, ожидаем, что президент не будет затягивать с этим решением, назовет своего кандидата в тот же день, по завершении торжественной церемонии, так что Госдума на заседании 8 мая может рассмотреть кандидатуру на должность премьер-министра", - приводит "Интерфакс" слова своего инсайдера в Госдуме.

В парламентском большинстве агентству подтвердили большую вероятность именно такого сценария. "Нет сомнений, что Госдума поддержит выбор президента", - заявили "Интерфаксу" в "Единой России".

Все думские мероприятия в понедельник назначены на вторую половину дня, то есть они пройдут после инаугурации.

Как следует из распорядка, размещенного на думском сайте, заседание Совета Думы состоится в 15:00 (обычно оно проходит в полдень). Потом пройдут собрания фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", соберется президиум фракции "Единая Россия".

В Госдуме прежних созывов была практика организации встреч кандидата на пост премьера с фракциями перед официальным рассмотрением вопроса о его утверждении на пленарном заседании. "По фракциям" в качестве кандидатов на премьерский пост в свое время ходили и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев.

Некоторые собеседники "Интерфакса" выразили сомнение в целесообразности таких встреч в случае, "если президент внесет кандидатуру Дмитрия Медведева, которого и так все хорошо знают".

Инаугурация президента назначена в понедельник на 12 часов.

Темы: Выборы в органы власти в России, Глава правительства России, Правительство России
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Комментарии читателей
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04.05.2018, 23:31
Гость: вольд

СМИ сегодня муссируют сохранение премьерства за Медведевым. Смысл понятен, президент не определился с приемником и гарантом уже "собственной семьи", как это было во времена вхождения его в должность с подачи ЕБН.
Обидно, живем в эпоху "приватизации планеты" и соответственно их носителей - повелителей, а не "дум высокие стремления".
Нравственное заблуждение предполагать, что биологическое (экономическое) оранжерейное благополучие детишек-внучишек, есть единственное достойное целеполагание собственного существования
04.05.2018, 23:15
Гость: вольд

Сми сегодня муссируют "продолжение" правительства Медведева. Смысл понятен, президент не определился с приемником (рано!?) и гарантом "уже собственной семьи", каким он был назначен при ЕБН.
04.05.2018, 23:09
Гость: Бу-га-га 4 раза!!

"У ВВП по сути не оказалось никакой другой программы"
А у него никогда никакой "программы" не было.
Только заклинания: Нам нууужно... Нам нааадо... И так 20 лет.
Теперь еще 6 лет коту под хвост.
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