Госдума рассмотрит предложение по кандидатуре премьера после инаугурации

В Госдуме рассчитывают в понедельник, 7 мая, после инаугурации президента РФ Владимира Путина получить предложение главы государства о кандидатуре на пост председателя правительства, на следующий день этот кадровый вопрос предполагается обсудить на заседании нижней палаты.

"Мы, действительно, ожидаем, что президент не будет затягивать с этим решением, назовет своего кандидата в тот же день, по завершении торжественной церемонии, так что Госдума на заседании 8 мая может рассмотреть кандидатуру на должность премьер-министра", - приводит "Интерфакс" слова своего инсайдера в Госдуме.

В парламентском большинстве агентству подтвердили большую вероятность именно такого сценария. "Нет сомнений, что Госдума поддержит выбор президента", - заявили "Интерфаксу" в "Единой России".

Все думские мероприятия в понедельник назначены на вторую половину дня, то есть они пройдут после инаугурации.

Как следует из распорядка, размещенного на думском сайте, заседание Совета Думы состоится в 15:00 (обычно оно проходит в полдень). Потом пройдут собрания фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", соберется президиум фракции "Единая Россия".

В Госдуме прежних созывов была практика организации встреч кандидата на пост премьера с фракциями перед официальным рассмотрением вопроса о его утверждении на пленарном заседании. "По фракциям" в качестве кандидатов на премьерский пост в свое время ходили и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев.

Некоторые собеседники "Интерфакса" выразили сомнение в целесообразности таких встреч в случае, "если президент внесет кандидатуру Дмитрия Медведева, которого и так все хорошо знают".

Инаугурация президента назначена в понедельник на 12 часов.