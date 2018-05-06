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Американские самолеты провели разведку вблизи границ России

11:05 6.05.2018

Два американских самолета провели разведывательные полеты вблизи границ России, об этом свидетельствуют данные мониторинга полетов военной авиации, которые опубликованы в Twitter-аккаунте Mil Radar.

Самолет электронной разведки RC-135V, вылетевший с базы Милденхолл в Британии, провел полет над Балтикой и Польшей вблизи границ Калининградской области. Другой самолет, Boeing P-8A Poseidon ВМС США, вылетевший с авиабазы Эмари в Эстонии, также выполнил полет над Балтикой вблизи Калининградской области, пишет РИА Новости.

Второго мая американские СМИ сообщили о "перехвате" российским истребителем Су-27 противолодочного самолета ВВС США Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтикой. В статье отмечается, что действия пилота Су-27 описываются как безопасные, но непрофессиональные.

По данным Минобороны, только за одну неделю в конце апреля разведку у границ России провели 17 иностранных самолетов. Истребителям дежурных сил ПВО десять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

Темы: США, Военная авиация в мире, Разведка и шпионаж в мире, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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06.05.2018, 17:21
Гость: ВАП

И ДОЛГО АМЕРЫ БУДУТ ЛЕТАТЬ? ГДЕ ДАРМОЕДЫ И ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ? ПОЧЕМУ КИТАЙ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО АМЕРОВ А ВОВА НЕТ?
06.05.2018, 15:39
Гость: Время Ч.

В статье отмечается, что действия пилота Су-27 описываются как безопасные, но непрофессиональные.
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А это как? По-моему, непрофессиональные действия как раз таки и бывают опасными, а тут наоборот. А может нашему пилоту надо было одевать штаны ширинкой назад и петь по радиосвязи "Звезды и полосы"?
06.05.2018, 13:32
Гость: член КПСС

Товарищ Сталин всегда уничтожал врагов на дальних подступах, малой кровью, на чужой территории. Но троцкисты так не могут.
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