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Умер основатель независимого новостного агентства ANNA-News Марат Мусин

15:31 6.05.2018

5 мая в Казани скончался основатель независимого новостного агентства ANNA-News  Марат Мусин.  Об этом сообщается на сайте информагентства.

Марат Мусин. Фото с сайта anna-news.info

Смерть произошла во время сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "Союз-2018 - Наследники Победы", в котором участвовал Мусин. Как передает ТАСС, причиной смерти стал тромбофлебит.

Новостное агентство ANNA-News  было зарегистрировано Маратом Мусиным в Абхазии в 2011 году. Оно специализировалось на новостях и репортажах из горячих точек. Мусин освещал гражданскую войну в Ливии, позже писал о военных конфликтах в Сирии и на Украине. 

Марат Мусин — доктор экономических наук, специалист по финансовой разведке. Ему было 60 лет.

Темы: Россия, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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06.05.2018, 20:51
Гость: Гость

УБИЛИ!!! Как пить дать, УБИЛИ!!!
06.05.2018, 20:38
Гость: ///."незасисимый"//////хахахаха

Нетушки, публикуйте и мой комент уж-"одним вруном меньше".
Хоть виртуально изобразите" демократию и свободу слова."
06.05.2018, 20:20
Гость: И

я тоже скоро склею ласты.Почему баран, отбросивший копыта,важнее присяги президента.
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