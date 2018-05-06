Умер основатель независимого новостного агентства ANNA-News Марат Мусин
5 мая в Казани скончался основатель независимого новостного агентства ANNA-News Марат Мусин. Об этом сообщается на сайте информагентства.
Марат Мусин. Фото с сайта anna-news.info
Смерть произошла во время сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "Союз-2018 - Наследники Победы", в котором участвовал Мусин. Как передает ТАСС, причиной смерти стал тромбофлебит.
Новостное агентство ANNA-News было зарегистрировано Маратом Мусиным в Абхазии в 2011 году. Оно специализировалось на новостях и репортажах из горячих точек. Мусин освещал гражданскую войну в Ливии, позже писал о военных конфликтах в Сирии и на Украине.
Марат Мусин — доктор экономических наук, специалист по финансовой разведке. Ему было 60 лет.