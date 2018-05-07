Правительство РФ ушло в отставку после инаугурации Путина

Правительство РФ ушло в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Правительство в соответствии с конституцией сложило свои полномочия после вступления президента РФ в должность 7 мая.

"Согласно статье 35 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" решение о сложении Правительством России своих полномочий перед вновь избранным Президентом России оформляется распоряжением Правительства в день вступления в должность Президента России", - говорится в тексте распоряжения.

Ожидается, что имя нового премьера будет названо уже сегодня вечером. 8 мая Госдума должна собраться для утверждения нового главы правительства.