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Правительство РФ ушло в отставку после инаугурации Путина

14:17 7.05.2018
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство РФ ушло в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Правительство в соответствии с конституцией сложило свои полномочия после вступления президента РФ в должность 7 мая.

"Согласно статье 35 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" решение о сложении Правительством России своих полномочий перед вновь избранным Президентом России оформляется распоряжением Правительства в день вступления в должность Президента России", - говорится в тексте распоряжения.

Ожидается, что имя нового премьера будет названо уже сегодня вечером. 8 мая Госдума должна собраться для утверждения нового главы правительства.

Темы: Правительство России, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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