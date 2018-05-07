Россияне назвали главные заслуги и неудачи Владимира Путина

Аналитический центр Левада обнародовал результаты социологического исследования на тему заслуг президента России Владимира Путина.

В ходе соцопроса у россиян спрашивали: «Как вам кажется, что удалось сделать Владимиру Путину за годы его пребывания у власти?»

Почти половина респондентов, 47 %, назвали основной заслугой президента возвращение РФ статуса великой уважаемой державы.

Вторым наиболее популярным ответом, который озвучили 38 % опрошенных, стала заслуга президента в стабилизации обстановки на Кавказе.

27 % отметили, что Владимиру Путину удалось преодолеть сепаратистские тенденции и удержать Россию от распада.

Что же касается претензий к Владимиру Путину, то наиболее часто упоминались проблемы, относящиеся к социальной сфере. Президенту не удалось обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей (45% опрошенных в апреле 2018 года против 39% в марте 2015 года), вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ (39 против 34%), пишет РБК.

Социологи зафиксировали более чем двукратный рост претензий, связанных с неспособностью главы государства повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия (32 против 15%). Растет и неудовольствие невозможностью преодолеть кризис в национальной экономике, остановить спад производства (27 против 23%), обеспечить укрепление закона и порядка (23 против 22%).

Опрос проводился с 20 по 24 апреля текущего года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 52-х субъектах России, 136-и населенных пунктах, отмечает издание Госновости.