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Россияне назвали главные заслуги и неудачи Владимира Путина

18:19 7.05.2018
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Аналитический центр Левада обнародовал результаты социологического исследования на тему заслуг президента России Владимира Путина.

В ходе соцопроса у россиян спрашивали: «Как вам кажется, что удалось сделать Владимиру Путину за годы его пребывания у власти?»

Почти половина респондентов, 47 %, назвали основной заслугой президента возвращение РФ статуса великой уважаемой державы.

Вторым наиболее популярным ответом, который озвучили 38 % опрошенных, стала заслуга президента в стабилизации обстановки на Кавказе.

27 % отметили, что Владимиру Путину удалось преодолеть сепаратистские тенденции и удержать Россию от распада.

Что же касается претензий к Владимиру Путину, то наиболее часто упоминались проблемы, относящиеся к социальной сфере. Президенту не удалось обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей (45% опрошенных в апреле 2018 года против 39% в марте 2015 года), вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ (39 против 34%), пишет РБК.

Социологи зафиксировали более чем двукратный рост претензий, связанных с неспособностью главы государства повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия (32 против 15%). Растет и неудовольствие невозможностью преодолеть кризис в национальной экономике, остановить спад производства (27 против 23%), обеспечить укрепление закона и порядка (23 против 22%).

Опрос проводился с 20 по 24 апреля текущего года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 52-х субъектах России, 136-и населенных пунктах, отмечает издание Госновости.

Темы: Общественное мнение, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.05.2018, 23:38
Гость: Комментатор

Вот сколько пишут про опросы, ни разу ни на один не попадал, хотя жить довелось в нескольких Российских городах, включаю Москву. Посему вопрос, а был ли мальчик (т.е. опросы)? Или нам снова вешают лапшу на уши? Какой распад России? что за придурок-тролль придумал?
07.05.2018, 22:18
Гость: При Брежневе разве хуже было? Так зачем эти муки?

Почти половина респондентов, 47%, назвали основной заслугой президента возвращение РФ статуса великой уважаемой державы.
Статус - это нельзя потрогать, а главное - положить в карман. Это даже не медаль чемпиона. Ни грамоты, ни медали. Россия живет как и жила последние 1000 лет. Как Россия.
07.05.2018, 22:15
Гость: славянин

Заслуг в общем то никаких.А главная неудача это все его обещания.
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