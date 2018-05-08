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Госдума поддержала кандидатуру Медведева на пост председателя правительства

17:39 8.05.2018
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Депутаты Госдумы дали согласие президенту Российской Федерации Владимиру Путину на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания.

«Вчера в соответствии с Конституцией России я внес на ваше рассмотрение кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева для получения согласия на назначение его на пост председателя правительства России. Безусловно, Дмитрий Анатольевич не нуждается в особом представлении - последние шесть лет он возглавлял правительство страны, и вы хорошо знаете, какими сложными были эти годы», - сказал Путин, представляя кандидатуру премьер-министра на заседании нижней палаты парламента.

В голосовании приняли участие 430 депутатов, из них 374 проголосовали «за», 56 - «против».

«Нет воздержавшихся. Голосовали 430 депутатов. Три человека у нас с вами свою точку зрения не выразили», - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, оглашая итоги голосования.

В свою очередь Медведев высказал слова благодарности депутатам. «Уважаемые коллеги-депутаты, я хотел бы искренне поблагодарить за оказанное мне итогом голосования доверие», - сказал Медведев.

Он добавил, что правительство РФ будет готово работать с каждым депутатом Госдумы для реализации задач, стоящих перед страной, планов, представленных президентом, и чтобы сделать жизнь в России современной, благополучной и счастливой.

Медведев 7 мая, после вступления Путина в должность президента РФ, подписал распоряжение об отставке правительства РФ.

Глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост главы правительства РФ вскоре после инаугурации.

Темы: Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.05.2018, 22:41
Гость: скептик31

С другой стороны, уже хорошо, что не чего-нибудь другое. Был же исторический прецедент, когда коня сделали сенатором. Хотя, кто его знает, вполне возможно, что от лошадей было бы больше пользы.
08.05.2018, 21:26
Гость: Какой ужас!

Что теперь будет? Ничего! Вот именно большое НИЧЕГО,,,
08.05.2018, 21:18
Гость: косьма

Так депутатам на режим обижаться, вроде, не за что. достойные зарплаты, хорошие пенсии, льготы разные, ну, а прочее население (слава богу хоть живые) пусть ликует.
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