Госдума поддержала кандидатуру Медведева на пост председателя правительства

Депутаты Госдумы дали согласие президенту Российской Федерации Владимиру Путину на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания.

«Вчера в соответствии с Конституцией России я внес на ваше рассмотрение кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева для получения согласия на назначение его на пост председателя правительства России. Безусловно, Дмитрий Анатольевич не нуждается в особом представлении - последние шесть лет он возглавлял правительство страны, и вы хорошо знаете, какими сложными были эти годы», - сказал Путин, представляя кандидатуру премьер-министра на заседании нижней палаты парламента.

В голосовании приняли участие 430 депутатов, из них 374 проголосовали «за», 56 - «против».

«Нет воздержавшихся. Голосовали 430 депутатов. Три человека у нас с вами свою точку зрения не выразили», - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, оглашая итоги голосования.

В свою очередь Медведев высказал слова благодарности депутатам. «Уважаемые коллеги-депутаты, я хотел бы искренне поблагодарить за оказанное мне итогом голосования доверие», - сказал Медведев.

Он добавил, что правительство РФ будет готово работать с каждым депутатом Госдумы для реализации задач, стоящих перед страной, планов, представленных президентом, и чтобы сделать жизнь в России современной, благополучной и счастливой.

Медведев 7 мая, после вступления Путина в должность президента РФ, подписал распоряжение об отставке правительства РФ.

Глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост главы правительства РФ вскоре после инаугурации.