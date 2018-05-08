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Запуски с космодрома Восточный оказались под угрозой срыва

09:23 8.05.2018
Федеральное космическое агентство © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральное космическое агентство © KM.RU, Алексей Белкин
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Запуски с Восточного, запланированные до конца 2018 года, могут быть перенесены из-за неготовности спутников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

«С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», — рассказал собеседник агентства.

До конца года, по его словам, с Восточного, «скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее».

«При увеличении отставания от графика, изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято», — добавил он.

Роскосмос заявлял, что до конца 2018 года с Восточного планируется провести два запуска. Одна из ракет-носителей должна вывести на орбиту спутник «Метеор-М» № 2-2, вторая — космические аппараты «Канопус-В» № 5 и № 6.

По состоянию на май 2018 года, с Восточного было проведено три запуска. Первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года, на четыре месяца позже первоначального срока. Запуск, за которым на космодроме наблюдал президент РФ Владимир Путин, пришлось сдвигать на день из-за сбоя в работе одного из кабелей в системе управления.

Второй в истории Восточного запуск ракеты-носителя состоялся 28 ноября 2017 года. Запуск прошел в штатном режиме, однако на этапе вывода спутников на орбиту произошел сбой. Аппарат «Метеор-М» и еще 18 спутников были потеряны. Третий запуск — 1 февраля 2018 года — прошел без происшествий.

Темы: Космические исследования и открытия, Космонавтика в России
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Комментарии читателей
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08.05.2018, 16:21
Гость: Аркадий

А на деньги, стыренные и вывезенные из страны, всю Россию коврами можно застелить и менять их 12 раз в году. Только не видно рвения в этом вопросе у "вождей". Ни-и-зя "кошмарить бизнес"!!!
08.05.2018, 15:41
Гость: ага,еще и немцы

Ездят на ваших машинах,а японцы компьютеры покупают массово.А шведы в ,,русский мир'' просятся....И путь развития у вас особый....И хромосома лишняя...И....И.....И....Короче есть,чем гордиться.Во,забыл,ещё с колен встаёте....периодически
08.05.2018, 15:36
Гость: Руснац

Интересно на какие деньги загружены все верфи России, и туда не воткнуться. Наверное на Эээээ олимпиядовские?
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