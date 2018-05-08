После проверок МЧС в России закрылась треть торговых центров

Проверки, проведенные МЧС после пожара в Кемерово, привели к временному закрытию почти трети всех российских торговых центров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на примерные расчеты консультантов рынка коммерческой недвижимости.

Почти половина закрывшихся торговых центров — небольшие объекты, построенные или реконструированные в 1990-х годах. «Безусловно, такие объекты нужно закрывать и проводить капитальную перестройку», — подчеркнули собеседники издания.

Совокупные потери от приостановки работы торговых центров после проверок МЧС, по данным источников «Коммерсанта», могут превышать полмиллиарда рублей в месяц.

В Хабаровском крае, пишет газета, 8 мая предприниматели планируют провести акцию протеста. МЧС, считают они, должно предоставить графики повторных проверок, после которых можно будет возобновить работу ТЦ, если обнаруженные нарушения будут устранены. На таком графике настаивают и предприниматели Ульяновской области, написавшие соответствующее обращение региональному бизнес-омбудсмену.

25 марта в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 60 человек, в том числе 40 детей. В торговом центре, как было объявлено, были грубо нарушены правила противопожарной безопасности.

После пожара в Кемерово МЧС объявило о проверке объектов с массовым пребыванием людей по всей России. В середине апреля представители ведомства объявили, что те или иные нарушение правил пожарной безопасности были выявлены у половины проверенных объектов.